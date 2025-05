Il concetto di mobilità negli ultimi tempi è cambiato moltissimo e per vari aspetti. Non solo sul fronte ecologico e delle nuove tecnologie che si sono fatte avanti negli ultimi anni ma anche nel concetto stesso. Se prima, infatti, pensare alla mobilità significava riferirsi ad un veicolo di proprietà oggi non è più così.

Al tradizionale acquisto si sta sostituendo sempre di più la formula di utilizzo, perché non è il bene in sé che interessa ai cittadini ma la possibilità di spostarsi. Ecco allora che quel sistema fondato sull’auto di proprietà, sinonimo di uno determinato status sociale, raggiungimento di un obiettivo dopo la maggiore età, viene spazzato via da un bisogno momentaneo che viene appagato da un servizio.

Così si fa sempre più strada il noleggio dei veicoli che dà la possibilità di usare per il tempo che serve o anche per un semplice spostamento quel bene, in questo caso un’auto, uno scooter o un mezzo da lavoro. Un netto passaggio, dunque, dal concetto di possesso a quello di utilizzo che ha portato una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’automotive.

Non solo più le aziende scelgono questo servizio per via di benefici e vantaggi fiscali, ma un numero sempre più grande di privati, soprattutto giovani contrari al possesso dell’auto, visto come uno sfruttamento non efficiente delle risorse. Ci sono poi anche altri fattori che hanno spinto l’exploit del noleggio tra i privati: l’accessibilità e la transizione energetica.

In un momento in cui i prezzi dell’auto sono diventati quasi proibitivi, il noleggio consente a tutti di guidare un’auto sempre nuova con una formula non onerosa, senza impegni a lungo termine e investimenti ingenti, potendo accedere anche a segmenti premium che con l’acquisto è quasi impossibile. Inoltre, la formula dell’auto in affitto consente di testare anche vari tipi di tecnologie potendo scegliere con maggiore facilità e certezza quella che risulta la migliore per ognuno.

Il noleggio, insomma, ad oggi è l’alleato prediletto della mobilità per potersi muovere in maniera flessibile, sicura e anche supportati da un team di professionisti. Caratteristiche, queste, che solo un player di lunga data del settore può offrire. Ne è un esempio Rent4You, l’agenzia online con tantissimi concessionari convenzionati operativi in tutta Italia, che consente di scegliere l’auto che ognuno desidera, personalizzarla e avere la certezza, in caso di necessità, di essere supportato da un team di professionisti del settore.