IL CHIARIMENTO DI CALABRESE “Ho celebrato il 25 Aprile, ma senza l’Anpi”

di Gianluca Albanese

LOCRI – Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese ha contattato la nostra redazione per dire che ha celebrato il 25 aprile con minuto di raccoglimento osservato intorno all’ora di pranzo di fronte al monumento ai caduti insieme ad alcuni agenti della polizia municipale.Calabrese ha chiarito che ha inteso celebrare la ricorrenza come figura istituzionale, ma che lo stesso non si riconosce nell’iniziativa dell’Anpi.Una scelta, la sua. Opinabile come tutte le scelte. Specie se si pensa che è stato l’unico sindaco della città metropolitana a non aderire all’appello dell’Anpi. Ma tant’è.