IL CANADA TRA OPPORTUNITA’ E BUSINESS Giovedì 22 il webinar del Progetto StarGate, per una Calabria protagonista nelle relazioni internazionali

Quello tra Italia e Canada è un rapporto di amicizia e fratellanza internazionale antico quanto la scoperta del Nuovo Mondo. Da tempo, lo stato nordamericano non è più solo terra di arrivo di migranti in fuga verso un futuro migliore, ma una potenza economica mondiale in termini di prodotto interno lordo, che ha il piacere di stringere accordi e avviare corsie relazionali preferenziali col vecchio continente.

Ne è un esempio lampante il CETA (in inglese Comprehensive Economic and Trade Agreement, letteralmente “Accordo economico e commerciale globale”) il trattato internazionale che sancisce un accordo commerciale di libero scambio tra Canada e Unione europea. In Italia è entrato in vigore il 21 settembre del 2017 e sono molte le prospettive di sviluppo economico che possono schiudersi per gli operatori del nostro Paese. Specie per quelli del Sud Italia.

In quest’ottica, il progetto StarGate (fondato dal professionista locrideo Enrico Tedesco) nasce in Calabria come acceleratore di rapporti commerciali e istituzionali tra Italia e Canada, muovendosi su tre direttrici di azione: interazione tra cittadini italiani e canadesi, cosiddetto “Italian project heritage” che individua nella folta comunità italiana presente in Canada una grande risorsa e un veicolo privilegiato di relazioni tra i due Paesi; condivisione di esperienze comuni nei settori strategici, come l’accordo economico e commerciale globale noto come “Ceta”; offerta formativa internazionale, attraverso la collaborazione tra università e centri di formazione, tesa alla creazione di StartUp, Spinoff, SpinIn, Incubatori di Imprese in termini di nuove opportunità facilitando e favorendo la trasformazione verso la nuova frontiera della digital economy.

Divulgazione e informazione, dunque, sono le caratteristiche peculiari del progetto StarGate che porta per la prima volta la Calabria al centro dell’attenzione delle relazioni internazionali tra Italia e Canada, attraverso la creazione della piattaforma www.startgateproject.eu, vero e proprio baricentro di scambi, opportunità formative e d’impresa e supporto alle piccole e medie realtà economiche italiane e canadesi.

Presentare il progetto Stargate, frutto di lustri di lavoro e d’interazione positiva e dinamica tra i due Paesi e le rispettive comunità, rappresenta un momento di lungimiranza e ripartenza anche in tempi come questi, in cui le conseguenze della pandemia in atto possono avere ripercussioni pesanti sull’economia, oltre che sulla salute dei cittadini.

Ma bisogna arrivare preparati alla ripartenza e, ove possibile, non fermarsi mai, sfruttando le potenzialità esistenti e creando impresa e lavoro vero, nello spirito del progetto StarGate e nel solco della tradizione fatta di consolidati rapporti tra Italia e Canada.

Gli imprenditori seri e capaci ci credono. E anche importanti soggetti istituzionali.

L’ambasciata del Canada in Italia, infatti, sarà ospite d’onore al webinar di presentazione della piattaforma Stargate.eu, “IL CANADA TRA OPPORTUNITA’ E BUSINESS” in programma giovedì 22 ottobre dalle 17.30 alle 18.30.

Dopo i saluti del CEO e fondatore del progetto StarGate Enrico Tedesco, interverranno Edith St.Hillaire, Ministro Consigliere Economico-Commerciale dell’Ambasciata del Canada in Italia – Trade Commissioner Service, sul tema “Le attività di supporto alle PMI italiane e canadesi”; Ilaria Baldan, della Camera di Commercio italiana di Canada a Vancouver, sul tema “Opportunità per le imprese italiane”; Ruggiera Sarcina, della Camera di Commercio Italiana di Canada a Montreal, sul tema “Le opportunità emergenti nei settori high tech: l’esempio dell’intelligenza artificiale e della cyber security”; Paolo Quattrocchi, Direttore del Centro Studi “Italia-Canada”, sul tema “La nuova normativa canadese in materia di indicazioni geografiche”; Noemi Trombetti, General Manager di ITA Group, sul tema “La nuova legge sulla sicurezza alimentare in Canada”, Maria Fernanda Villagomez, Office Director “LAE- Educazione Internazionale” sul tema “Destinazioni e servizi gratuiti offerti dall’Agenzia”; Michelle Hicks, Associate Director University of Canada West, sul tema “Strumenti di supporto agli studenti, StartUp e degli incubatori d’impresa”.

Una grande opportunità di confronto, ma soprattutto l’avvio di una nuova e proficua fase di scambi e interconnessioni tra Italia e Canada.

Per iscriversi al webinar clicca sul seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/4216028829168/WN_gOa_yWGYSCONRnScQ7EILg