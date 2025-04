Il prossimo 4 aprile, il Parco Nazionale della Sila e la provincia di Catanzaro ospiteranno un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e per coloro che tengono alla propria e altrui salute. Organizzata dall’AVIS Provinciale Catanzaro ODV, la Pedalata della Salute aspetta centinaia tra ciclisti professionisti e amatori. L’evento darà a tutti la possibilità di trascorrere un’intera giornata immersi nella splendida natura dell’entroterra calabrese. Lo scopo dell’appuntamento, invece, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza della prevenzione, dello sport all’aria aperta e di uno stile di vita sano e attivo.

Sport all’aria aperta: benessere e longevità in movimento



Praticare una disciplina sportiva è una delle migliori abitudini per mantenersi in salute e favorire la longevità. L'esercizio fisico regolare migliora la circolazione, rafforza il sistema immunitario e riduce il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Inoltre, gli sport all'aria aperta favoriscono il benessere mentale grazie al contatto con la natura e alla produzione di endorfine. Che si tratti di corsa, trekking, ciclismo o semplici passeggiate, gli sport outdoor aiutano a mantenere il corpo attivo e la mente sana e rilassata.

La Pedalata della Salute è un evento attesissimo



Il percorso disegnato dagli organizzatori è lungo circa 10 km e attraversa aree di enorme pregio naturalistico. La partenza è fissata proprio davanti all’Hotel Granaro, in una località davvero magnifica, immersa nei boschi e distante soli 2 km dal Lago Passante. Il traguardo, invece, è stato sistemato presso il Centro Visitatori “Antonio Garcea”, anch’esso situato nella natura selvaggia del Parco Nazionale della Sila. Il Centro Visitatori è compreso all’interno del Comune di Taverna, a circa 40 km da Catanzaro, nella Riserva Naturale Biogenetica “Poverella – Villaggio Mancuso”. A rendere la giornata ancora più speciale contribuirà la presenza di due miti assoluti del ciclismo professionistico italiano: parliamo di Gianni Bugno, campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992, e di Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo per la sua straordinaria tempra e per la capacità di fare il vuoto in salita. I due accompagneranno i partecipanti lungo l’intero tragitto della Pedalata della Salute. Al termine della gara ciclistica, verso le ore 15:00, il Centro Visitatori “Antonio Garcea” ospiterà un convegno intitolato “Sport, Ambiente e Salute”. Quest’ultimo sarà un’interessante opportunità per approfondire il legame esistente tra benessere, sostenibilità e attività fisica. Lo sport è salute e l’intento degli organizzatori è invogliare quante più persone possibili a praticare una disciplina che possa fondere natura e benessere psicofisico, soprattutto adesso che sta per arrivare la bella stagione.