IIS “ZANOTTI BIANCO” Tre giorni di “open day”

R. & P.

A partire dalla settimana prossima lo ZANOTTI BIANCO di Marina di Gioiosa J. sarà pronto ad accogliere nei propri locali tutti gli alunni ed alunne delle Scuole Medie che verranno ad informarsi sulla variegata offerta formativa di questo articolato istituto. Esso infatti si compone di ben 4 sedi in 4 comuni diversi e cioè l’Istituto Tecnico per il Turismo a Marina di Gioiosa J., con annesso indirizzo di Grafica e Comunicazione; il Liceo Scientifico Tradizionale e Sportivo a Gioiosa J.; l’Istituto Tecnico Agrario a Caulonia Marina ed infine la sezione staccata di Turismo a Monasterace Marina, già sede del corso serale di Amministrazione Finanza e Marketing, che dal prossimo anno ospiterà la sezione staccata del Liceo Sportivo.

In calendario ben due Open Day: lunedi 24 gennaio a Marina di Gioiosa J., per sperimentare con alunni e docenti la vivace atmosfera delle sezioni Turismo e Grafica, ricche di creatività ed iniziativa; martedi e mercoledi 25 e 26 gennaio a Gioiosa J., in cui toccare con mano le allettanti proposte didattiche del Liceo Scientifico Tradizionale insieme alla coinvolgente energia dell’indirizzo Sportivo.

In cantiere, per quest’anno scolastico ed il prossimo triennio 22-25, una serie di progetti che condurranno studenti e studentesse alla scoperta delle nuove opportunità di crescita professionale ed impiego presenti sia nel territorio regionale e nazionale che all’estero, tra cui Scambio alunni Erasmus e stage di studio e lavorativi (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) in paesi UE.

Se poi non fosse possibile essere presenti agli Open Day, sappiate che tutte le 4 sedi sono sempre aperte per coloro che vogliono sapere di più sull’identità delle 4 diverse anime che compongono lo Zanotti Bianco. Anche senza appuntamento -basta una semplice telefonata- potrete visitare le aule, provviste di LIM e WI-FI, e i laboratori all’avanguardia; potrete partecipare alle lezioni e conoscere i docenti del Turismo di Marina, del Liceo, dell’Agrario e del Turismo di Monasterace. E tutta la comunità Zanotti Bianco -alunni, personale docente, amministrativo e collaboratori- si impegnerà per offrire ai visitatori un’esperienza unica ed entusiasmante.

Prof.ssa Valenti A.