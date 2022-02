IIS “MARCONI” Un incontro con line per dire “No al falso”

R. & P.

Siderno, 25/02/2022. Si è svolto oggi, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Siderno, guidato dal Dirigente Scolastico Domenico Zavettieri, un incontro on line dal titolo “No al Falso”. L’iniziativa nasce dalla campagna lanciata dal Comune di Siderno e dal Corpo di Polizia Locale di Siderno per sensibilizzare i cittadini sui temi dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

Il programma dei lavori ha visto il saluto istituzionale del Dirigente Scolastico Domenico Zavettieri e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Siderno Francesca Lopresti che hanno sottolineato il ruolo fondamentale e l’impegno della scuola nella costruzione di processi culturali di educazione e diffusione della legalità.

Sono seguiti gli interventi degli avvocati Carmela Neri, consigliere segretario dell’Ordine degli Avvocati di Locri, e Fabio Giubilo, direttore generale Confcommercio Reggio Calabria, che hanno illustrato agli studenti il quadro giuridico di riferimento, soffermandosi altresì sulle azioni di prevenzione e protezione dei prodotti e delle idee che le aziende possono attuare sia singolarmente che nell’ambito dell’associazionismo di impresa.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività di educazione civica realizzate dell’Istituto “G. Marconi” per l’anno scolastico 2021/22 ed è stato organizzato da un gruppo di lavoro composto dai docenti: Bruno Pelle e Concetta Gullaci, collaboratori del Dirigente Scolastico; Maria Sciarrone, referente alla Legalità; Antonio Gangemi e Antonio Panetta.

Sono state coinvolte le classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto: CAT/Costruzioni, Ambiente e Territorio; AFM/Amministrazione, Finanza e Marketing; SIA/Sistema Informativi Aziendali; Turismo e Corsi serali per studenti lavoratori.

Gli studenti dell’Istituto hanno dimostrato il loro interesse ponendo ai relatori diverse ed articolate questioni sui temi quali: la salvaguardia del “Made in Italy”; la tutela in ambito europeo della proprietà intellettuale; la tutela dei prodotti locali come fattore veicolante del turismo; il ruolo e la responsabilità del progettista rispetto alla scelta della qualità dei materiali utilizzati nell’edilizia.