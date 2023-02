IIS “MARCONI” Ricostituito il Comitato Tecnico Scientifico

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Si è insediato giorno 4 febbraio 2023 il Comitato Tecnico Scientifico dell’Iis “Marconi” di Siderno. L’organismo è stato fortemente voluto dalla dirigente Maria Giuliana Fiaschè, che lo ha ricostituito con decreto dello scorso 26 gennaio. Ne fanno parte alcuni membri interni, come la stessa dirigente scolastica che lo presiede, il suo vicario Bruno Pelle, e la collaboratrice Concettina Gullaci, i professori Margherita Milanesio e Rosario Sanci (membri dello staff di dirigenza), i docenti Maria Teresa Fimognari, Antonella Romeo e Flavia Schirripa, in qualità di responsabili dei Dipartimenti professionalizzanti, nonché la professoressa Cinzia Lascala, presidente del consiglio d’istituto – e da autorevoli membri esterni quali Marisa Martella, rappresentante dell’ordine dei dottori commercialisti di Locri, Rosario Logozzo per l’ordine dei consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, Carmela Neriper l’ordine degli avvocati di Locri, Monica Prochiloper l’ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, Tommaso Certomà (Ordine degli architetti), Giovanni Albanese (Collegio provinciale dei geometri), Fabio Giubilo, direttore generale della Confcommercio, Elena Rita Trunfio, direttrice del museo e parco archeologico di Locri, Ettore Lacopo in rappresentanza delle Gal “Terre Locridee”, e Francesco Macrì, presidente regionale di Copagri Calabria.

Durante l’insediamento ufficiale, la dirigente scolastica ha posto l’accento sul fatto che la costituzione del Cts, organismo non obbligatorio all’interno della scuola, è opportuna e utile “al fine – ha dichiarato – di raccordare, in modo reale ed efficace, gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto con le esigenze professionali del territorio”. Ha sottolineato altresì come “il salto di qualità della scuola, “imposto” dal Pnrr a vantaggio degli studenti, deve essere realizzato in breve tempo evitando errori, sprechi e lungaggini burocratiche. In questo momento cruciale – ha proseguito – l’autorevole azione di supporto, di consulenza e di programmazione da parte del CTS è di vitale importanza”.

Tutti i membri del comitato tecnico scientifico hanno assicurato la massima collaborazione professionale “dandosi appuntamento nei prossimi giorni – è scritto in una nota diffusa dall’istituto – per avviare il programma di lavoro che tenga conto della qualità della formazione, della sua spendibilità nel mondo del lavoro, ma che non dimentichi la necessità degli studenti di realizzarsi in un percorso appagante che rispecchi e loro attitudini e potenzialità”.