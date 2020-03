IDEE REGALO DONNA Tante soluzioni utili per lei

Provvedere all’acquisto di un regalo non è affatto cosa semplice. Per questo oggi abbiamo pensato di proporvi 5 idee regalo per donna a cui fare riferimento in caso di emergenza.

Scegliere il regalo giusto, quando si presenta una ricorrenza da festeggiare, può essere causa di forte stress.

Questo perché, per dirsi davvero funzionale, un buon regalo deve saper corrispondere alle aspettative del festeggiato o quantomeno sorprenderle in positivo: una missione che diventa piuttosto impegnativa quando non si conoscono i gusti della persona che dovrà riceverlo in dono.

L’impresa diventa poi ancor più complessa quando il destinatario del presente appartiene ad un universo di genere diverso dal nostro. Un uomo, ad esempio, troverà maggiore difficoltà ad intercettare il regalo giusto quando il destinatario dello stesso sarà una donna.

Ecco perché nell’elenco che segue abbiamo pensato di fornire una utile guida in proposito.

Ecco 5 idee regalo per donna da poter considerare per una particolare ricorrenza.

5 idee regalo donna: una guida utile

1. Borsa

La borsa è sicuramente un must have per una donna e dunque anche un ottimo paracadute per chi è alla ricerca del regalo giusto. In rete si possono trovare per fortuna anche tantissime borse firmate in saldo: occasioni da non perdere se la festeggiata ama il mondo fashion. Zaini, tracolle o valigette professionali hanno un’utilità pratica nella vita delle donne, mostrandosi quindi come l’idea regalo migliore.

2. Make up e cosmetici

Il mondo beauty è una sterminata e produttiva fonte d’ispirazione quando si ricerca un regalo per donne.

Make up, profumi, creme e balsami raccolgono sempre dei feedback positivi nell’universo femminile.

In questo caso vi basterà raggiungere la profumeria più vicina a casa e lasciarvi indirizzare da un’addetta alle vendite. Trovare il presente giusto non sarà poi così difficile.

3. Viaggio e percorsi benessere

Se siete particolarmente in confidenza con la persona a cui desiderate fare un regalo allora vi suggeriamo di puntare su un viaggio o su un’esperienza in cui poterla forse accompagnare. Delle valide possibilità possono essere un soggiorno in una capitale europea, una gita al mare o anche un percorso in spa.

Tutte le soluzioni sopraelencate hanno tutte le carte in regole per potersi definire un regalo di successo.

4. Esperienze

Se il viaggio risulta troppo dispendioso si può sempre puntare su un regalo di tipo esperienziale. Possiamo in questo caso fare riferimento ad un corso di cucina, ad un abbonamento in palestra o anche a concerti e lezioni di lingue.

Tali opzioni sono da considerare quando si conosce bene la persona a cui scegliamo di fare il regalo.

5. Accessori e gioielli

Chi punta ad un regalo prezioso non può che ricondurre la scelta ad accessori e gioielli. Ci addentriamo così nel campo dei regali più personali e a cui ricorrere in occasioni molto speciali, come ad esempio un anniversario o una festa di laurea.

Anelli, orecchini, collane e bracciali – se scelti con gusto – potranno sicuramente aiutarvi.