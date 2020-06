“I VITALIZI E LE ALTRE COSE PEGGIORI DELLA SETTIMANA”L’intervento di Franco Crinò

di Franco Crinò

Caro Direttore,

a ricordare, ad esempio, la battuta di spirito sulla fine della storia d’amore di Luigi Di Maio con Silvia Virgulti, glottologa, perchè “non ce la faceva a tollerare i congiuntivi sbagliati del compagno”, si urta comunque la sensibilità, ma non appare “cruenta” come quelle lette in questi giorni sui social, sulla vicenda che va sotto il nome di “Vitalizi”, per gli “storditi” (nella circostanza, almeno) consiglieri di questa legislatura regionale iniziata a marzo : dal “Nati morti” al “Si autosciolgano”, dal “Non si voti più” al “Fanno sciocchezze perchè sanno che andranno a casa”.

Solo un cenno alla messe di insulti anche da chi ha prossimità con fatti di cronaca e solo un sorriso divertito per chi pensa che “Farsa di carnevale” sia la forma dialettale di “Falsa di carnevale”.

Noi partiamo dall’idea che ci sia tanta gente perbene a Palazzo Campanella, al netto degli errori. I più “violenti” contro il Palazzo, dicevamo, sono stati quelli che per Francesco De Gregori, vorrebbero”… prendere il treno senza passare dalla stazione”, quelli che aspettano di rimbalzo un premio dalla politica, che non ne accettano la sfida per quella che è, come raggiungimento del consenso e come sacrosanto diritto di critica quando viene usato male, non sempre e comunque.

Loro non hanno fatto sentire pure i violini di una politica che può riscattarsi se paga i suoi errori. No, sono andati giù di tamburi, percosse e basta. Eppure sono quelli che avrebbero più “mezzi”e conoscenze – perché orbitano intorno alla politica – per condannare gli errori ed indicare le strade giuste. Si sono lette parole forti, di serrato rancore.

Per quanto comprensibile sia stata la reazione di carattere morale espressa dalla gente nei confronti di una norma pensata male, scritta peggio, abrogata con una tale goffaggine da aggravare gli aspetti e i sospetti, 73 secondi erano occorsi per consumare il “misfatto”, altrettanti e non di più dovevano servire per eliminarlo. Volendo spiegare, in una seconda seduta del consiglio regionale, con balbettii e piroette verbali, si è messo a disposizione degli schiaffi l’altra guancia.

Ad invarianza di Bilancio la partita? Immediatamente no, ma alla fine della legislatura certo che sì, gli oneri sarebbero cresciuti!

Faccio un esempio: io continuo a pagare le rate che mi sono scelto della mia automobile, ma fra tre anni è prevista la maxirata di 10 mila euro e a quel punto le mie tasche sì che avvertiranno il colpo. Ma, soprattutto, se l’arco contributivo di un operaio avanza di un misero tot l’anno, perché la politica per sé pensa di derogarvi vistosamente?

La crisi è adesso, la vita è adesso, dice la canzone, e pesa sui cittadini. La rabbia si spiega.

“Passare alla stazione” significa vedere i senzatetto, che dobbiamo soccorrere con priorità, tanto per sottolineare un’altra giusta osservazione che abbiamo letto. Ce ne sono state anche di senso più ampio, per la verità “Quanti di quelli che hanno criticato la cosa volevano essere i… criticati?”. E questa voleva essere certamente un’allerta per l’opinione pubblica, non un rimprovero!

C’è chi chiede conto agli elettori più che agli eletti, nel senso che i cittadini non saprebbero votare. Pensiamo, invece, che un’idea l’elettore se la faccia nel tempo, non deve accettare con facilità falsi ed improvvisati eroi. E chi, se non la politica, deve sollecitare la gente ad avere una nuova, trasparente e reciproca fiducia e una nuova visione della società?

In conclusione, la stessa tensione morale e politica, i cittadini la debbono conservare per avere i diritti negati, per la lotta alle mafie, contro gli uomini dello Stato che scopriamo essere infedeli. Per tutte le “storiaccie” che leggiamo ogni giorno e dove a buona ragione vi entra anche quella dell’altro giorno del Consiglio regionale.

Anche, non solo!

*: Senatore della XXIV legislatura