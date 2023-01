I.P.S.I.A. Siderno -Locri: la Scuola dove domanda e offerta di lavoro si incontrano

R & P

Anche nel corrente anno scolastico, nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro, si rinnova la collaborazione tra l’I.P.S.I.A. di Siderno – Locri e le Aziende in cerca di maestranze da assumere, previo lo svolgimento di colloqui di lavoro e appositi corsi di formazione. Nello specifico, grazie all’iniziativa promossa assieme ad Enel Procurement Italia S.P.A., alla Ditta Co.G.Eur. (Costruzioni Generali Europea) S.R.L. e all’Ente di Formazione “Gruppo Agorà S.R.L.”, all’esito di un colloquio avente la finalità di selezionare gli studenti più promettenti e meritevoli, frequentanti le quinte classi dell’Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” e l’Indirizzo dell’Istituto Tecnico (Elettronica ed Automazione), verranno individuati, così come avvenuto nel precedente anno scolastico, 15 studenti da avviare alla frequenza di uno specifico corso di formazione organizzato dalla società di consulenza e formazione “Agorà”, avente sede a Padova e che opera nei campi della sicurezza, della qualità e dell’ambiente.

Trattasi di un Ente riconosciuto come Istituto di Formazione, certificato dalle società Enel e Terna, e che ha appunto, per scopo, la formazione specialistica finalizzata all’esecuzione di lavori su impianti elettrici in alta, media e bassa tensione e su impianti in fibra ottica. Più precisamente quella che avrà inizio a breve presso le aule dell’IPSIA non è una attività di alternanza scuola lavoro fine a sè stessa, bensì un vero e proprio corso di formazione e di addestramento teorico pratico, rivolto agli studenti delle quinte classi in procinto di conseguire il diploma di maturità nel prossimo mese di Giugno. In base ad un calendario di incontri settimanali pomeridiani della durata di 4 ore ciascuno, gli studenti selezionati completeranno entro il mese di maggio il primo segmento di 40 ore di formazione teorica in aula. Seguirà, quindi, dopo gli Esami di Stato, un ciclo ulteriore di attività didattica, sempre della durata di 40 ore, al termine del quale si passerà all’attività di tirocinio pratico nei luoghi di lavoro e presso le sedi delle aziende compartecipi, tra le quali la nota Ditta Co.G.Eur. S.r.l., aziende tutte in cerca di lavoratori già formati e da reclutare, ossia in cerca di maestranze qualificate da impiegare una volta completato il predetto corso di qualificazione della durata complessiva di 120 ore.

Il progetto in esame prende avvio dalla stipula di apposita convenzione tra le imprese coinvolte e l’I.P.S.I.A., sulla base del modello offerto dalle Linee Guida redatte dal Ministero dell’Istruzione, nonché sulla base della redazione di un progetto formativo ad hoc. L’avviamento dei giovani diplomati dell’I.P.S.I.A. verso i percorsi di sviluppo offerti dalle imprese del comparto elettrico si concretizzerà attraverso la frequenza del modulo base FBM (Formazione Base Multiprofilo) della durata appunto di 120 ore, propedeutica per l’accesso ai moduli specialistici previsti per lo svolgimento delle attività sulla rete elettrica.

Trattasi, in sintesi, di un percorso di formazione erogato da Istituti di Formazione certificati, in partnership con l’Istituto Professionale ospitante, finalizzato alla “costruzione” dei profili maggiormente richiesti nel comparto Elettrico, allo scopo di indirizzare gli studenti verso le opportunità occupazionali offerte dall’indotto di Enel-Distribuzione, favorendo, in tal modo, l’acquisizione delle necessarie competenze e facilitando la conoscenza delle realtà industriali del suddetto indotto di Enel Italia S.p.A.

Nel corso dell’apposito seminario svoltosi il 18 gennaio u.s. presso la sede di Locri dell’I.P.S.I.A., dedicato alla presentazione del Progetto e tenutosi alla presenza dei rappresentanti delle Aziende coinvolte nel Progetto (Enel Procurement Italia S.P.A.., Gruppo Agorà S.r.l. e Co.G.Eur. S.r.l.), nonché dei Docenti incaricati di seguire le varie fasi di svolgimento dell’iniziativa, gli studenti interessati sono stati resi edotti in merito alle interessanti prospettive di sviluppo di carriera e anche circa i livelli retributivi iniziali nei quali essi saranno inquadrati una volta assunti, al termine del corso propedeutico di formazione, dalle aziende facenti parti dell’indotto Enel.



Il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.I.A. Gaetano Pedullà ha ringraziato vivamente i relatori intervenuti, facenti capo alle principali aziende partner coinvolte nel Progetto (Dott. Francesco Grillo per conto di Enel Procurement Italia S.P.A,. Ing. Giuseppe Spinella per il Gruppo Agorà S.r.l, e il Dott. Francesco Carnovale per la Co.G.Eur. S.r.l ), per aver voluto individuare l’Istituto Professionale di Siderno – Locri come interlocutore privilegiato e sede di svolgimento delle attività di formazione ai fini del conseguente avviamento al lavoro delle nuove maestranze, con ciò riconoscendo tale Istituto scolastico come luogo dove la domanda e l’offerta di lavoro (a beneficio degli studenti diplomandi e/o diplomati dell’I.P.S.I.A.) si possono concretamente e proficuamente incontrare.