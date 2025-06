I finanziamenti agevolati, chiamati anche credito agevolato, sono prestiti concessi a condizioni particolarmente favorevoli rispetto ai prestiti tradizionali. Tra queste condizioni rientrano tassi di interesse più bassi, periodi di rimborso più lunghi e in alcuni casi la riduzione o l’eliminazione di garanzie. Queste modalità di finanziamento interessano particolarmente gli imprenditori che desiderano lanciare nuove imprese o start-up, oppure consolidare quelle già avviate.

Molte di queste iniziative sono offerte da Invitalia, un’agenzia pubblica che si occupa della distribuzione di risorse e agevolazioni ad imprenditori. Di seguito analizziamo alcuni dei bandi più gettonati tra gli imprenditori che vogliono fare impresa.

Al Mezzogiorno, territorio dove è storicamente più complesso fare impresa, una dei bandi più apprezzati è Resto al Sud. Come suggerisce il nome, l’obiettivo di questo programma è convincere i giovani imprenditori a restare al Sud e avviare nuove imprese e attività grazie ad una serie di incentivi. Possono beneficiare dei finanziamenti di Resto al Sud gli imprenditori residenti in Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. Il bando è finanziato in parte da contributi a fondo perduto, e in parte da un prestito bancario, i cui interessi sono a carico di Invitalia.

Altro finanziamento molto diffuso e apprezzato è Oltre Nuove Imprese a tasso zero, che combina un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero. Il bando è riservato a quelle persone che hanno più difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, come giovani under 35 e donne di qualsiasi età. Oltre Nuove Imprese a tasso zero è finalizzato a creare nuove attività o a trasformare attività già avviate.

Anche Smart&Start Italia è un’iniziativa che si rivolge ai giovani che desiderano avviare oppure potenziare una start-up innovativa già esistente, offrendo un sostegno economico sia per le spese operative sia per gli investimenti connessi all’attività. La richiesta di agevolazione, da inoltrare direttamente sul portale di Invitalia, può coprire progetti che richiedono investimenti che vanno da 100.000 euro fino a 1,5 milioni di euro.

Per i giovani under 29 c’è un altro bando da valutare: Nuovo SELFIEmployment, destinato alle persone che partecipano al programma garanzia Giovani, alle donne non attive sul mercato del lavoro e ai disoccupati di qualsiasi età. L’obiettivo è finanziare e sostenere iniziative imprenditoriali di autoimpiego tramite prestiti a tasso zero, senza la richiesta di garanzie.

Per gli imprenditori che desiderano aprire un’attività tutta loro, e concretizzare le loro idee di business, le opportunità di certo non mancano. Paradossalmente però l’offerta così ampia e variegata di proposte, bandi e iniziative potrebbe mandare in confusione l’imprenditore, che non sa come muoversi e orientarsi.

