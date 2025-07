di Patrizia Massara Di Nallo (foto e fonte Consorzio Olio Di Calabria IGP)

L’iniziativa itinerante “I Giorni dell’Olio – EVO Experience” è il progetto promosso dal Consorzio Olio Di Calabria IGP. Sostenuto dal PSR Calabria 2014/2020, si inserisce in un più ampio progetto di promozione dell’olio extravergine calabrese certificato IGP. Come sottolineato dal presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, “questi eventi sono fondamentali per rafforzare la consapevolezza del marchio, educare al consumo consapevole e creare un legame diretto tra produttori e consumatori”. “Questo percorso, che si snoda tra colline, uliveti secolari e frantoi, diventa un’opportunità per educare alla qualità, per far comprendere cosa significhi certificazione IGP, ma anche per promuovere turismo enogastronomico, sostenibilità ambientale e senso di appartenenza a una comunità produttiva orgogliosa delle proprie radici” ha dichiarato inoltre il presidente Magliocchi. “Il viaggio alla scoperta dell’Olio di Calabria IGP continua là dove tutto ha origine: tra gli ulivi, le mani esperte e la passione autentica del nostro territorio”, assicurano dal Consorzio.

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura dell’olio IGP Calabria, raccontando le storie dei produttori e facendo conoscere al pubblico le peculiarità organolettiche di un prodotto che è espressione autentica del territorio. Durante i singoli eventi , i visitatori possono assistere a dimostrazioni di raccolta e molitura, scoprendo da vicino il processo che trasforma le olive in “oro verde”. Non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra comunità locale, tradizione agricola e innovazione sostenibile. “I Giorni dell’olio” costituiscono un ponte tra passato e futuro, tra sapori antichi e nuove generazioni di consumatori consapevoli coniugando tradizione, gusto e cultura.

Attraverso una serie di tappe itineranti all’interno delle aziende associate dislocate sul territorio calabrese, il progetto dell’EVO Experience si propone, infatti, di valorizzare il patrimonio olivicolo regionale, mettendo in contatto diretto produttori, consumatori e appassionati del settore. Ogni azienda apre le proprie porte per raccontare non solo il processo produttivo, ma anche le storie, le tradizioni e i volti che si celano dietro ogni bottiglia di olio e ogni singola giornata vede sempre la partecipazione di appassionati, esperti del settore e curiosi, tutti accomunati dal desiderio di scoprire le peculiarità dell’Olio di Calabria IGP. Attraverso degustazioni guidate, racconti dei produttori e visite tra gli ulivi, i partecipanti possono immergersi in un percorso che esalta le caratteristiche organolettiche e la storia di un prodotto simbolo dell’identità calabrese. In un momento in cui l’autenticità e la qualità dei prodotti agroalimentari diventano sempre più centrali nella scelta dei consumatori, il progetto “I Giorni dell’Olio” rappresenta un’iniziativa strategica e culturale di straordinaria rilevanza.

Alcune tappe:una si è svolta, a maggio, presso l’azienda Terre Nicolazzi a Petilia Policastro. Un’altra è stata nel cuore della provincia di Crotone, a San Mauro Marchesato, presso l’Azienda Agricola Olio La Valle che,fondata nel 1927, è un simbolo di tradizione e qualità in cui la famiglia Rota coltiva con passione oltre 70 ettari di uliveti biologici in una suggestiva cornice. Una nuova tappa si è svolta ad Agnana, in provincia di Reggio Calabria, presso l’Azienda Sità. Il 28 giugno, poi, tra gli uliveti secolari di Cittanova (RC), si è svolto un nuovo e suggestivo incontro ospitato dalla Secolare Azienda Agricola Giovanni Ventra dove l’iniziativa ha trasformato la tenuta in un palcoscenico di sapori, tradizioni e cultura olivicola calabrese e in cui i partecipanti hanno vissuto un vero e proprio viaggio sensoriale: dalla visita agli uliveti dove la storia si intreccia con la terra fino alla degustazione guidata dell’olio extravergine d’oliva prodotto in loco, mentre esperti del settore hanno illustrato le caratteristiche organolettiche dell’olio spiegando come riconoscerne la qualità e come valorizzarlo in cucina. L’evento itinerante “I Giorni dell’Olio”ha continuato il suo viaggio il 2 luglio presso le Tenute Conforti Giovanni a San Giorgio Albanese, dove i visitatori hanno potuto toccare con mano la passione e la cura che accompagnano ogni fase della produzione, dalla raccolta delle olive alla spremitura a freddo.

“I Giorni dell’Olio”, molto più di un evento promozionale, è un manifesto culturale che unisce economia, territorio e identità rafforzando la filiera, aumentando la visibilità delle piccole e medie imprese locali e alimentando la fiducia tra produttori e consumatori. “I Giorni dell’Olio”, quindi, assumono un valore culturale ed economico dimostrando come l’olio possa essere non solo un alimento, ma anche un veicolo di identità, turismo e sviluppo locale. Il progetto- viaggio che porta con sé il profumo intenso e la storia millenaria dell’olivicoltura regionale,sta riscontrando sempre più maggiori apprezzamenti per una “formula” che funziona, perché la visita diretta nelle “case” dei produttori, lo scambio di informazioni, la condivisione dell’olio e dei prodotti, la scoperta delle singole realtà e dei territori è di gradimento a tutti i partecipanti.