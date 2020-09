I 18 ANNI DI GIOVANNA Gli auguri da parte della mamma

” Cara figlia, oggi festeggi il tuo diciottesimo compleanno, hai tanta strada da percorrere ancora nel lungo cammino della vita. Da madre non posso che augurarti di vivere ogni istante della tua esistenza da donna libera e di volare verso i tuoi sogni più belli. La vita ti metterà davanti a momenti lieti e meno lieti, cerca di trovare il lato migliore in ogni cosa non disperare mai, non vivere nel rimpianto e sorridi sempre. Percorri la tua vita guidata dai valori e dai sentimenti, solo essi saranno il tuo faro e la tua luce. Brilla sempre, perché nei momenti bui la luce ti aiuterà a ritrovare la tua strada, nei momenti belli ti farà risplendere.

Buon compleanno Giovanna”.