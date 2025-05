di Simona Masciaga

ROMA – È americano il nuovo Pontefice, che tra italiano e spagnolo ha dato il saluto e la benedizione al mondo. Esemplare il suo ricordo di Papa Francesco, alla devozione alla Madonna di Pompei nel giorno della sua ricorrenza con un Ave Maria e al messaggio di quella pace a che il mondo anela. Nella Benedictio concede l’ indulgenza al mondo intero con semplici parole. Già il nome scelto Leone XIV, implica una lotta così come Papa Pecci,Leone XIII fece con la Rerum novarum,e non solo con le sue 86 encicliche!

Quindi una chiesa che deve costruire ponti,come asserito, una chiesa sociale, aperta al dialogo, una chiesa dei lavoratori , dedicata alla costruzione di quella pace mondiale.

Dobbiamo dire che il nuovo Pontefice agostiniano di formazione, ha avuto una educazione ecclesiastica non indifferente: in Perù principalmente.

Egli stesso dice che molte volte si pensa alla chiesa come istituzione e non come popolo di Dio in ascolto della parola di Dio. Certamente saprà sorprenderci, comunicare col mondo, portare avanti quella parola in esordio del suo pontificato “La pace sia con voi” e soprattutto non dimenticherà la pastorale