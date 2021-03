“GUIDIAMO BENE” Il 23 marzo la campagna di sicurezza stradale che durerà un anno

R. & P.

INIZIERÀ IL PROSSIMO 23 MARZO “GUIDIAMO BENE”, LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE IDEATA DALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “BASTA VITTIME SULLA STRADA STATALE 106” CHE SI CONCLUDERÀ IL 31 DICEMBRE DEL 2021 e, quindi, durerà fino a fine anno.

La Campagna ha l’obiettivo di intervenire sui comportamenti dei cittadini attraverso una serie di contenuti (video, dirette, immagini, ecc.), che saranno pubblicate costantemente (due ogni settimana), sul noto gruppo Facebook “Basta Vittime Sulla S.S.106” (oltre 79.600 iscritti), sulla pagina Facebook ufficiale dell’O.D.V. e sul profilo Instagram.

«Già dal primo giorno in cui ho avuto l’onore e l’onere di rivestire il ruolo di presidente – dichiara Leonardo Caligiuri – insieme ai componenti del Direttivo abbiamo voluto fortemente realizzare questo obiettivo per noi molto importante. È necessario sensibilizzare tutti al rispetto assoluto delle regole del codice della strada:ciò rappresenta per noi un dovere ma anche una funzione educativa che speriamo di riuscire ad esercitare nel modo migliore grazie anche alla partecipazione attiva di tutti i cittadini».

«Confido infatti – afferma il presidente Caligiuri – nell’aiuto dei tanti che da sempre seguono l’O.D.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” affinché possano partecipare alla nostra iniziativa condividendo i tanti contenuti che ogni settimana saranno pubblicate sui social network affinché questo processo di diffusione possa risvegliare le coscienze e far nascere un nuovo senso di responsabilità sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte”».

«Lo sforzo messo in campo dal nostro sodalizio – conclude il presidente Leonardo Caligiuri – è stato davvero notevole e questo potrete vederlo tutti a partire dal 23 marzo prossimo e poi ogni settimana per tutto il corso del 2021. Ci auguriamo di riuscire ad ottenere soprattutto il consenso dei più giovani anche se “Guidiamo Bene” è una Campagna pensata per tutte le fasce d’età».

«Bisogna essere realisti – continua il consigliere del Direttivo Giovanni Buono – per una Nuova S.S.106 in Calabria saranno necessari molti decenni. La mia generazione probabilmente neanche la vedrà. Per questa ragione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha deciso di puntare sull’educazione stradale. Se noi riusciremo a sfruttare i nostri canali di comunicazione per far veicolare un messaggio grazie alla condivisione di cittadini, certamente faciliteremo quel processo di educazione e consapevolezza circa la necessità e l’importanza di guidare nel rispetto delle regole del codice della strada. Non è importante impiegare mezz’ora per fare 5 chilometri ma è fondamentale restare vivi e non procurare danni a nessuno».

Il Direttivo dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” precisa che «la Campagna “Guidiamo Bene” è stata finanziata con le donazioni ricevute con il 5×1000 grazie al sostegno delle singole persone che condividono i nostri ideali» e sottolinea che «non accetta da sempre finanziamenti da partiti, regioni, province, comuni e governi al fine di essere sempre libera e indipendente».

Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” – 22 marzo 2021