di Simona Masciaga

SIDERNO – Tra i vari eventi tenutisi dalle associazioni e dai Comuni di zona, per commemorare il 25 novembre, giornata dedicata alla violenza di genere, in particolare quella perpetrata sulle donne, non potevamo mancare all’evento organizzato dal gruppo Senjor la meglio gioventù di Siderno.

Sotto la guida dell’ inesauribile e infaticabile presidente Cesira Sorace, la serata ha visto le poesie di Erminia Parisi protagoniste dell’evento commemorativo. Delicate, dirette, commoventi come non mai, tali poesie, sia in lingua che in vernacolo, hanno raggiunto il cuore, la sensibilità degli ascoltatori presenti, strappando anche qualche lacrima. La stessa Sorace, ha voluto coinvolgere i presenti nella lettura dei testi che, alla presenza dell’ autrice, attraverso le interpretazioni personali, hanno assunto un ” sapore” diverso: quando si pubblica un testo, lo stesso diventa di chi lo legge e non più appartiene all’ autore. Certo è che la Parisi, alla sua prima pubblicazione poetica” Offese all’ amore, lacrime di speranza” edito da CORAB è riuscita a comunicare e trasmettere, attraverso parole semplici, metafore precise e similitudini, senza artifizi letterari, il dolore, i soprusi subiti, le piccole gioie il tutto ammantato da una profonda Speranza inteso proprio come fede e virtù cristiana: la Parisi scrive col cuore e raggiunge gli animi sensibili e onesti; questo è il motivo del suo successo letterario!

Delicata e d’ impatto profondo la sala addobbata per l’ occasione: petali rossi sparsi, rose rosse e le inevitabili scarpe rosse dedicate al femminicidio come volere urlare un BASTA! E poi, la scelta di aprire la serata con il brano di Mia Martini ” Donna” ha reso in sintesi il messaggio della serata che si è conclusa con la donazione di un presepe realizzato dal giovane, ma già noto alle critiche, Girolamo Gullace, nonché autore dei dipinti rappresentati nel testo della Parisi e figlio della stessa.

Una delle tante serate ottimamente riuscite da parte della Associazione Senjor Siderno, sempre sul pezzo e attivi più che mai! I nostri complimenti vanno a Cesira Sorace e al suo staff organizzativo.