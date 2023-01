GRAPPIDARO DI SIDERNO Realizzato il murales dedicato al 50° anniversario dei Bronzi di Riace

R. & P.

Il percorso turistico esperienziale, attualmente in fase di realizzazione a Grappidaro di Siderno s’impreziosisce ulteriormente grazie al Bando street art della Città Metropolitana di Reggio Calabria, lanciato in onore del 50° anniversario della scoperta dei due guerrieri, divenuti il simbolo della Calabria nel mondo.

L’opera, raffigurante i Bronzi intenti ad ammirare le meraviglie del mondo, nata per mano del maestro Cosimo Allera, è stata consegnata dall’artista alla Città di Siderno, rappresentata per l’occasione dal sindaco Mariateresa Fragomeni e dall’assessore al Turismo ed alle Attività Produttive, Salvatore Pellegrino.

Quest’ultima azione di rigenerazione urbana della contrada è stata realizzata attraverso la delibera di giunta comunale N.87 del 4 Maggio 2022 con la quale l’Amministrazione comunale andava a recuperare una vecchia proposta progettuale di Francesco Gentile che non era stato possibile presentare a novembre 2021 per mancanza dei tempi tecnici, aggiungendo ad essa delle risorse proprie.

L’azione progettuale ha coinvolto i settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Siderno ed alcuni volontari che hanno ripulito il muro individuato per la collocazione dell’opera e soprattutto gli operai comunali che, celermente, hanno preparato la base dove l’artista Allera ha fatto materializzare i due Bronzi attraverso la sua bravura e l’arte.

Il tutto sino alla sera del 24 gennaio quando i lavori sono stati finiti e consegnati.

La scelta dell’ubicazione geografica dell’installazione a Grappidaro è stata lineare e veloce anche grazie al circuito virtuoso che, negli ultimi anni, si è innescato in questa ex periferia degradata, circuito che ha saputo coinvolgere come protagonisti del cambiamento oltre che la comunità locale, realtà culturali ed imprenditoriali come: l’associazione artistico-culturale Biloba-Officina Creativa, che già aveva realizzato nella contrada un altro murale dedicato alla figura del contadino poeta ed una segnaletica artistica da mettere al servizio del futuro percorso turistico e la Jonica Holidays, consorzio degli operatori turistici Riviera dei Gelsomini.

Quest’ultima, attraverso il presidente Maurizio Baggetta ed il vicepresidente Maurizio Reale, ha supervisionato alcune proposte progettuali destinate alla contrata come quelle scritte per i Bandi “Metropolidea 2019” ed “Attività Culturali 2020” (ambedue lanciati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria) ed il bando nazionale “Concorso di Idee Lavoro e Pastorale” del movimento Lavoratori di Azione Cattolica, proposte rivelatesi vincenti e che hanno permesso alla zona di continuare un percorso di crescita avviato nel 2018, con il reperimento di ulteriori somme recuperate attraverso il Bando Aviva Community Fund di Aviva Assicurazioni Italia, grazie al quale il Comitato Piazza dell’emigrante, tra le altre cose, ha rigenerato l’omonima piazza trasformandola in un punto d’aggregazione sociale.