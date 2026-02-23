R. & P.

BOVALINO – Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la “Passeggiata delle 500”, la manifestazione che ieri ha animato la costa jonica reggina e che ha visto in Bovalino una delle tappe più attese dell’intero percorso.

L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione lungo la S.S. 106 e realizzata con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Reggio Calabria e con il coinvolgimento dei Comuni di Africo, Bianco e Bovalino, ha confermato ancora una volta la sua capacità di unire passione per i motori, valorizzazione del territorio e momenti di socialità.

Nella tarda mattinata, il variopinto corteo delle storiche Fiat 500 ha raggiunto Bovalino, trasformando le vie principali del paese in un vero e proprio museo a cielo aperto del motorismo storico italiano. Le piccole utilitarie, simbolo del Made in Italy, hanno sfilato tra applausi, fotografie e curiosi di ogni età, creando un’atmosfera di festa che ha coinvolto residenti, visitatori e tanti appassionati.

In piazza Camillo Costanzo si è tenuta la mostra espositiva delle vetture, con momenti dedicati al racconto della storia dei diversi modelli e del loro restauro, oltre ai saluti istituzionali da parte dell’Amministrazione comunale di Bovalino e dei rappresentanti del Fiat 500 Club Italia che hanno voluto donare una targa commemorativa della manifestazione agli organizzatori tra cui l’Avis – sede zonale di Bovalino – che ha fornito supporto logistico per la realizzazione dell’evento.

<<La ‘Passeggiata delle 500’ non è solo un raduno di appassionati, è un modo per far conoscere e vivere i nostri territori in chiave turistica e culturale, valorizzando la costa jonica e la Locride – ha dichiarato Vincenzo Maesano Sindaco di Bovalino – si sta studiando la fattibilità di un evento di carattere nazionale grazie alla collaborazione con il club reggino che metterà Bovalino al centro dell’attenzione>>.