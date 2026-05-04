di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Corsa contro il tempo, da parte dell’Azienda Calabria Verde, il cui direttore generale è il dott. Giuseppe Oliva che, con i propri dirigenti, tecnici e maestranze, si sta prodigando, da oltre una settimana, per centrare l’obiettivo strategico e importante della messa in sicurezza idrogeologica e riparazione del tratto di strada franato, nei pressi della località Santa Domenica, posta a cavallo dei comuni di Caulonia e Placanica. Ciò perché, in questo ultimo centro sorge il rinomato santuario diocesano della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, fondato da fratel Cosimo Fragomeni, meta di centinaia di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

I lavori si sono resi necessari e urgenti, di concerto con il Comune di Caulonia, in cui ricade il tratto di strada franato, in vista dell’appuntamento più speciale e importante dell’anno, al santuario mariano, ossia quello dell’undici maggio, in cui ricorre il 58° anniversario della prima apparizione della Madonna. In tale data, in cui l’afflusso medio di pellegrini si attesta sulle oltre trentamila presenze, è previsto l’arrivo di centinaia di bus e altri mezzi, da ogni parte del mondo. E’ per questo che grande sensibilità è stata dimostrata dalle principali Istituzioni regionali: dal governatore Roberto Occhiuto al presidente del Consiglio Salvatore Cirillo, dall’assessore Gianluca Gallo al direttore generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva. Proprio di recente, il direttore Oliva ha effettuato un sopralluogo nella località indicata, assieme al presidente Cirillo, molto attento e sensibile alle esigenze del territorio, al vescovo della diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva, al coordinatore generale del santuario, dott. Giuseppe Cavallo e a vari funzionari e/o dirigenti dell’importante azienda regionale, fra cui l’avv. Domenico Mileto e l’ing. Umberto Malagrino. Notevole l’impegno che stanno dimostrando, per il completamento dell’opera entro il nove maggio, i tecnici e i responsabili di cantiere, fra cui l’architetto Giuseppe Patera, il capo degli operai Angelo Barillaro con il supporto di altri responsabili di squadra, come Francesco Zangari.

Calabria Verde, grazie all’assessore Gallo e al riconfermato direttore Oliva, sta vivendo una fase di profonda trasformazione, passando da anni di gestione provvisoria e criticità strutturali a una fase di “normalizzazione” e pianificazione strategica di alto livello. Infatti, grazie agli input dell’assessore Gianluca Gallo e sotto la guida dell’ottimo Direttore Generale Giuseppe Oliva, confermato nel 2026, l’ente in house della Regione Calabria sta cercando di riqualificare il proprio ruolo nella tutela del territorio, forestazione e lotta agli incendi.

Calabria Verde, anche per la sensibilità e la prontezza operativa dimostrata in questa fase d’intervento, sta dimostrando una rinnovata capacità di pianificazione e operatività, con una dirigenza concentrata sul risanamento e la concretezza operativa, e una forza lavoro che, pur necessitando di un ricambio generazionale, rimane indispensabile per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la lotta agli incendi in Calabria e la salvaguardia generale del territorio.