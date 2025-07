di Redazione

LOCRI – Grande attesa per la serata di gala della 56ª edizione del Giugno Locrese: ospite d’onore Beatrice Venezi Andrà in scena, attesissima, domenica 6 luglio, a partire dalle ore 21.00, nella Corte del Palazzo di Città, la serata di gala del Giugno Locrese, 56 ª edizione della prestigiosa kermesse culturale della città di Locri, organizzata dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura, con il patrocinio di Regione Calabria, Calabria Straordinaria e Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la direzione artistica dell’Accademia Senocrito.

Dopo le intense emozioni dell’evento di apertura con la consegna del Premio “Umberto Ferraro” del Premio Città di Locri e del Premio “Francesco Commisso”, la seconda serata promette un’immersione nella poesia e nella musica.Giuseppe Carlo Airaghi con la silloge “Ora che tutto mi appare più chiaro”, Antonella Caggiano con “La vena delle viole”, Mauro Ferrari con “Seracchi e Morene”, Marco Pelliccioli con “Nel concerto del tempo”, Erika Signorato con “La memoria del sale” sono i poeti finalisti, , tra i quali sarà annunciato il vincitore, a cura della giuria presieduta da Vincenzo Romeo e composta da Beatrice Bumbaca, Anna Maria Mittica, Maria Vittoria Valenti e Alfredo Panetta.

Ospite d’onore Beatrice Venezi, musicista di straordinario talento, direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Milano Classica, tra le poche donne al mondo a ricoprire oggi questo prestigioso ruolo. Ha diretto orchestre in Italia e in tutto il mondo (dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada all’Argentina) tra cui l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, l’Orchestra della Foundation Bulgaria Classic, l’Orchestra e il Coro del Teatro Bolshoij di Minsk e La National Philharmonic Orchestra di Odessa. È stata anche designata membro della Consulta femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura ed è stata insignita di importanti riconoscimenti, tra i quali il premio Scala d’Oro, conferitole nel 2017 dal Lions Club Milano.

Il Corriere della Sera l’ha inclusa tra le 50 donne dell’anno 2017, mentre Forbes l’ha inserita tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni nel 2018. Accanto a lei sul palco, il musicista Mario Stefano Pietrodarchi, suonatore di bandoneon, che ha collaborato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante e Pino Daniele. A Natale del 2010 ha suonato con l’Orchestra giovanile italiana nel Concerto per la vita e per la pace. Apprezzato per la sua versatilità, Pietrodarchi ha portato il bandoneon sui palcoscenici di tutto il mondo con un repertorio che spazia dal tango alla musica da camera. Completa il trio la voce del soprano Nadezhda Nesterova, solista per anni al Teatro dell’Opera di Novosibirsk, vincitrice di numerosi concorsi internazionali e interprete di oltre 25 ruoli operistici. Oggi porta la sua arte in tutto il mondo, tra Russia, Europa e Italia, dove ha intrapreso anche un progetto musicale dedicato a Milva e Piazzolla.

Il Giugno Locrese si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate, capace di coniugare la valorizzazione del linguaggio poetico con la presenza di grandi nomi della scena musicale.