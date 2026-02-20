Cammino Quaresimale iniziato con le Sacre Ceneri. Il messaggio del Vescovo Oliva
R. & P. LOCRI - Il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, ha inviato alla Diocesi in occasione dell’inizio del...
R. & P. LOCRI - Il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, ha inviato alla Diocesi in occasione dell’inizio del...
di Redazione Nell’ambito del progetto "Nuovi Orizzonti con le STEM: Navigando verso il futuro nel cuore della Locride", finanziato dal...
di Redazione ROMA - Domenico Pantano è stato insignito del Premio Riccardo Bramante 2026. Il fondatore e Direttore artistico del...
di Teresa Peronace SANTA DOMENICA DI PLACANICA - In un santuario gremito di devoti mariani, ha avuto luogo, mercoledì 11...
LENTE LOCALE, testata giornalistica registrata al tribunale di Locri (Aut. 03/2012)
Direttore responsabile: Simona Ansani
Edita da Associazione Qua la Zampa Roccella Ionica,
Viale XXV Aprile 27 D,
89047 Roccella Ionica (RC).
C.F./P.I. 90025920803.
Tel: +39 328 685 1989
Contattaci:
info@lentelocale.it
direttorelentelocale@libero.it
Lascia un commento