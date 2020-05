GRADAZIONI LIBERE DAL MIO CARO ERMO COLLE Le 48 ore fatali ad Aldo Moro e Peppino Impastato

di Rosario Rocca*

Una notte, la più lunga. E due immagini. Anzi, no: un’immagine e un film. Perché nella seconda inquadratura non è rimasto più nulla. Niente da osservare, fotografare, descrivere.

E’ la notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978, un lunedì. I rotocalchi sportivi hanno già ampiamente glorificato il diciottesimo scudetto della Juventus, uscita vittoriosa nell’ultima di campionato contro il Vicenza di Roberto Filippi e Paolo Rossi; mentre Stayin’ Alive dei Bee Gees è il 45 giri più venduto. Da lì a qualche giorno, la Commissione Igiene e Sanità del Senato si determinerà sull’abolizione dei manicomi. Il Paese trema sotto i colpi degli anni di piombo, ne parla anche Maurizio Costanzo a Bontà Loro sulla prima rete, il primo talk show della televisione italiana. L’alba è ancora lontana. Come la distanza tra Roma e Cinisi. Come i due cadaveri che macchiano di sangue l’ultima notte della Repubblica.

Anzi, no: di cadavere ce n’è uno solo, l’altro è già polvere nel vento.

Il primo. C’è una Renault 4 rossa targata Roma, le prime cifre alfanumeriche sono N57. Si aggira nei pressi del Ghetto di Roma, è già giorno. O forse no, ma la macchina procede. Si ferma in via Caetani. Un uomo – forse in compagnia di un altro uomo, o di una donna – apre la portiera, scende, la richiude e si allontana. Rapidamente, forse non si volta neppure a guardare l’auto solitaria, né la sua forma buffa, il suo baule. Rimane a lungo abbandonata sotto il sole del mattino. Nel portabagagli c’è un corpo rannicchiato senza vita. E’ avvolto in un plaid, ha la lingua tra i denti e la barba non curata e stanca. E’ il Presidente Aldo Moro, ed è anche un professore di Diritto ma, quella, è un’altra storia.

L’altro. E’ una pellicola che volge al termine. C’è un corteo funebre. E una colonna sonora, A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum. Per le strade di Cinisi, in provincia di Palermo, canti e bandiere di speranza e lotta accompagnano una salma simbolica. Il corpo era sparito già prima del funerale vero, molti anni prima dei Cento Passi di Marco Tullio Giordana. E’ la storia di un ragazzo cancellato da un botto di tritolo da cava, di una madre coraggiosa e di una radio libera. Peppino Impastato era stato anche un militante della sinistra radicale, un giornalista e un idealista della bellezza.

Aldo Moro e Peppino Impastato. Lo statista democristiano e il militante comunista. Due volti diversi e lontani, due storie avvolte tra fantasmi e misteri di quella storia taciuta, insabbiata. Volutamente confinata aldilà di ciò che è dicibile.

In comune non c’è solo una notte, una data. Ma molto di più. Una morte occultata, e dei sogni incompiuti.

C’è un’ampia letteratura di inchieste giornalistiche, relazioni di commissioni parlamentari e ricostruzioni non ufficiali che smentiscono quasi integralmente la versione fornita dalle Brigate Rosse riguardo al rapimento e all’omicidio di Aldo Moro. Da via Fani, alle prigioni dei cinquantacinque giorni; dalla trattativa, alle ragioni vere del suo fallimento. Forse un giorno, qualche uomo di Stato di elevata caratura morale vorrà scusarsi con la famiglia e con il popolo italiano per le menzogne avallate e costruite per un tempo interminabile. Diceva Moro che “l’Europa è il Mediterraneo”, la sua visione ci avrebbe certamente riservato un futuro diverso, lontano dagli equilibri geopolitici che, da Jalta in poi, hanno regolamentato ricchezze, povertà e conflitti. Per eliminare lo Statista e, soprattutto, quella visione certo è che agì – sopra e dentro le Br – una sovrastruttura occulta e parallela, dove pezzi di Sato, servizi segreti e organizzazioni armate hanno avuto un ruolo ben definito. A quarantadue anni di distanza non c’è ancora una verità ufficiale, e la nostra storia continua inspiegabilmente a rimanere sospesa nella sfera del dubbio. Secretata, nei contorni e nel movente.

Peppino Impastato invece fu ammazzato, com’è ormai noto, dal boss della mafia di Cinisi Gaetano Badalamenti. Ma non sarà bastata una verità giudiziaria per attenuare le ingiurie che Felicia, la cara e anziana madre, si è dovuta portare nelle rughe e nel cuore per tutta la vita. Quel 9 maggio la sua casa fu devastata dalle forze dell’ordine in cerca di prove. Conclusero che il militante comunista si era suicidato o che, a limite, era rimasto vittima di un attentato terroristico che stava mettendo in atto sulla linea ferroviaria Cinisi-Terrasini. E le macchie di sangue sulle pietre con cui gli fracassarono il cranio furono spacciate per sangue mestruale. Del resto, sembra che il casolare a pochi passi dalla ferrovia fosse una meta consueta di incontri d’amore. Larghe maglie dello Stato, per decenni, hanno protetto uno dei boss più potenti della mafia, oltraggiando l’esistenza e la memoria di Peppino.

Ma, oggi, mi piace pensare al professore e al ragazzo. Al professore che amava i suoi ragazzi e sognava il loro futuro. E al ragazzo che si perdeva tra gli orizzonti sconfinati e incantevoli della sua terra. Sognavano, con occhi diversi e lontani, che quella bellezza un giorno avrebbe dominato il mondo.

*scrittore