di Simona Ansani

LOCRI – Il Concerto di Capodanno curato nei minimi dettagli dal Centro Teatrale Meridionale per la XXXI Stagione Teatrale della Locride, grazie al Direttore Domenico Pantano, ha chiuso il 2025 con un sold out. L’esibizione del Gospel Italian Singers, prima a Caulonia il 28 dicembre e successivamente il 31 a Locri, ha entusiasmato, divertito e fatto cantare il pubblico presente in teatro.

“The Christmas Tour 2025 – 2026”, con una special guest dalla voce potentissima, Ruth Whyte, ha accarezzato l’anima. Bravura indiscussa, corista di alcuni cantanti di fama mondiale come ad esempio Mariah Carey, ha fatto venire i brividi, con la sua estensione vocale forte e dolce allo stesso tempo.

Sul palco le otto voci, più i tre musicisti, sono stati diretti dal Maestro Francesco Finizio. I brani interpretati, Carol of the Bells, All I Want for Christmas Is You, Mary Did You Know, White Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Oh Happy Day, sono stati di una carica magnetica, da non lasciare indifferenti nessuno e al termine del concerto, la standing ovation e gli applausi interminabili hanno omaggiato gli artisti e il Maestro Finizio, per le emozioni regalate.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia, dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.Reggio Calabria, 22 dicembre 2025 Ufficio stampa Centro Teatrale Meridionale.