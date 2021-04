Go-Store.it- Le Vetrine della Locride, l’Ascoa avvia la piattaforma online

L’Ascoa, associazione provinciale della piccola e media impresa, avvia il progetto GO-STORE.IT – LE VETRINE DELLA LOCRIDE , una piattaforma online per dare spazio ad ogni realtà economica del territorio e realizzare su internet un grande centro commerciale della Locride, che comprenda tutte le aziende non ancora presenti in rete ma anche quelle già attive con un proprio sito web.

Il progetto prevede la diffusione di una più capillare conoscenza dell’offerta commerciale, con lo scopo di promuovere un miglior rapporto tra operatori e consumatori della Locride.

In un periodo di estrema crisi del commercio, causato dalla pandemia da COVID 19 l’Ascoa ha individuato nel progetto GO-STORE uno strumento di sostegno alla rete distributiva dei piccoli negozi di vicinato con l’idea di trattenere sul territorio i flussi d’acquisto che oggi finiscono altrove, a causa della crescente concorrenza di grandi piattaforme del commercio online.

La principale finalità sarà quella di incentivare le presenze all’interno dei negozi con meccanismi di promozione a favore dei clienti e con la previsione di coupon di sconto sul prezzo degli articoli in vendita.

GO-STORE.IT – LE VETRINE DELLA LOCRIDE darà spazio solo alle aziende presenti nel comprensorio locrideo, per dare loro maggiore visibilità anche oltre i confini locali.

La piattaforma sarà presentata nel corso di una manifestazione pubblica appena le restrizioni dovute alla pandemia lo permetteranno.

Locri 10.04.2021

ASCOA