Gli “SfraCellos tra i Moschettieri”. Domani 3 settembre a Moschetta

R & P

Arriva a Locri in località Moschetta l’orchestra di Violoncelli “Sfracellos” e domani sera concluderà una estate locrese che ha visto la città impegnata in eventi culturali di alto livello, proponendo un calendario che ha interessato grandi e piccoli.

Domani sera nella piazza di Moschetta si esibirà il gruppo musicale diretto dal Maestro Giovanni Curinga.

«Gli “Sfracellos” – spiega Curinga- è un gruppo che riunisce un gruppo di altri tre musicisti a Marina di Gioiosa Ionica, nella sede di Eureka Cultura, per provare alcune trascrizioni di quartetti d’archi per soli violoncelli. La buona riuscita della cosa stimola tutti a continuare, mentre nel frattempo altri giovani si avvicinano allo studio dello strumento, sempre in seno all’Associazione “Eureka”. “L’incrementarsi dell’organico porta a rendere meno occasionali gli incontri e nasce quindi l’idea di creare un programma ad hoc per il gruppo, avvalendosi della mano compositiva del Maestro Ferdinando Curinga incaricato di trascrivere brani del repertorio classico e moderno, per orchestra di violoncelli». La prima esibizione dell’organico completo (11 elementi) si ha nel luglio 2018 dopo della quale tutti i musicisti, galvanizzati dalla spettacolare riuscita della cosa, decidono di ufficializzare il gruppo battezzandolo come “sfracellos” (nome derivante in parte dallo strumento Cello, in parte dal significato vero e proprio del termine sfracello, utilizzato appunto per indicare una grande quantità di qualcosa: di note, di musicisti, di entusiasmo, di pubblico ecc.). L’avvento della pandemia nel 2020 – racconta il maestro Curinga- rallenta di molto l’evolversi della cosa, ma il gruppo rimane nonostante tutto molto compatto e ancora più desideroso di voler riprendere e continuare a crescere, cosa che si avvera ma mano che si ricreano le condizioni per poter lavorare. Oggi l’orchestra si compone di nove violoncellisti e un percussionista stabili, diretti dal Maestro Giovanni Curinga che ne è anche primo violoncello, e di altre quattro future promesse. Gli Sfracellos vantano un repertorio che spazia dal barocco al rock, passando per la musica romantica e contemporanea. L’obiettivo del gruppo è quello di diffondere e promuovere la cultura del violoncello nel territorio mettendo in luce le grandi potenzialità nascoste dello strumento. La prima stagione concertistica del gruppo ha inizio nel giugno 2022, quando gli Sfracellos si presentano a Pirgo di Grotteria per il concerto inaugurale. La presenza di un pubblico attento composto anche da illustri personaggi della cultura apre le porte all’orchestra e il numero di date si moltiplicano nell’arco di poche settimane. Da Pirgo ad Ardore, passando per Siderno Superiore e Bivongi, da Monasterace a Marina di Gioiosa Ionica, passando per Bovalino, Martone, Roccella Ionica, fino al gran finale del Filmuzik arts festival di Gioiosa Superiore, da Moschetta a Cittanova, passando per Pizzo Calabro e Roccella nella villa museo della scultrice Mariella Costa, il gruppo è stato e sarà impegnato in svariati eventi di natura diversa. E domani sera Moschetta li attende per vivere una serata di musica e aggregazione con gli “SfraCellos tra i Moschettieri”.

Locri, 02/09/2022

Ufficio Stampa Città di Locri