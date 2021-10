GLI ELETTI DELLA LOCRIDE Crinò e Cirillo: la notte porta…Consiglio

di Gianluca Albanese

SIDERNO – La spunta blu sul sito del Ministero dell’Interno ora c’è. E conferma tutte le proiezioni compiute questa mattina su Lente Locale. 20 seggi al centrodestra, 7 al centrosinistra e due al polo civico di De Magistris.

Nella circoscrizione Sud 6 seggi al centrodestra e uno solo al centrosinsitra

A Forza Italia vanno due seggi: uno al presidente uscente del consiglio regionale Giovanni Arruzzolo (13600 preferenze) e uno all’emergente Giuseppe Mattiani (11.268). Giannetta è il primo dei non eletti con 9991 voti.

Uno a Fratelli d’Italia: dopo un testa a testa durato tutta la notte, l’uscente Peppe Neri è risultato il primo con 5.886 preferenze; secondo il sindaco di Locri Giovanni Calabrese con 5.259 suffragi. Tanti, ma che non sono stati sufficienti perchè il partito della Meloni (in deciso calo rispetto alle elezioni del 2020) non è andato oltre a un singolo seggio.

Il seggio che va a “Forza Azzurri” è sicuramente attribuito all’uscente Giacomo Crinò, primo con 6.965 preferenze; primo dei non eletti il sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri con 5041 voti; terzo Raffaele Sainato con 4.486.

Un seggio alla Lega con Giuseppe Gelardi primo a quasi +600 rispetto al secondo, ovvero il sindacalista Stefano Princi; solo terza con 3417 voti l’uscente Tilde Minasi.

A Coraggio Italia va il seggio nella circoscrizione Sud. Dunque, l’altro consigliere sicuramente eletto nella Locride è il cauloniese Salvatore Cirillo, primo con 3247 voti.

Noi con l’Italia non raggiunge il quorum a livello regionale, ma va comunque sottolineata la buona prova del siderenese Riccardo Ritorto, primo con 3589 voti.

Nel centrosinistra seggio blindato per Nicola Irto del Pd, che prende quasi 1700 voti in meno del 2020 ma ottiene comunque 10.333 preferenze.

Nella coalizione pro De Magistris non basta il buon risultato delle liste DeMa e De Magistris Presidente. I due seggi vanno attribuiti nelle altre circoscrizioni. Per le altre sottolineiamo i 2645 voti a Mimmo Lucano per “Un’altra Calabria è possibile” che precede Rosario Rocca (641) e Daniela Diano (336),

Il primo della lista “Calabria con De Magistris” è il medico locrese Nicola Rulli con 903 preferenze.

A Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per il futuro della Calabria in generale e della Locride in particolare.