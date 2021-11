GLI ALUNNI DI LOCRI SENZA LIBRI DI TESTO Interrogazione del gruppo consiliare Scelgo Locri

R. & P.

Continuano i disagi per gli studenti di Locri.

Alla primaria mancano i libri di testo.

Scelgo Locri, a tal proposito, interroga l’Amministrazione Comunale.

Gli alunni delle scuole primarie di Locri ad oggi, non hanno ricevuto i necessari libri di testo per l’anno scolastico in corso.

Considerati i disagi che tale situazione sta creando ad alunni, genitori e docenti e considerato che il tempo trascorso dall’inizio dell’anno scolastico e il perdurare di tale situazione potrebbero compromettere il diritto all’istruzione, il gruppo consiliare di opposizione “Scelgo Locri” ha presentato un’ interrogazione indirizzata al sindaco, all’assessore all’Istruzione, al presidente del Consiglio comunale e per conoscenza a sua eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria.

I cinque consiglieri chiedono: – che si relazioni sulla situazione delle procedure relative alla fornitura dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022;- di conoscere motivazioni e responsabilità di tale grave disservizio e quali provvedimenti l’Amministrazione Comunale intende adottare per risolverlo.

Una importante ed urgente problematica da cui ci si aspetta un celere riscontro.