Gli alunni della scuola primaria “Cosimo Scarfo'” dell’I.C. “De Amicis – Maresca protagonisti delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza

R. & P.



LOCRI – Meraviglioso! Il 30 settembre 2022, gli alunni della Scuola Primaria “Cosimo Scarfò” i veri protagonisti delle GIORNATE NAZIONALI dei GIOCHI della GENTILEZZA!

Il nuovo anno scolastico 2022/2023 per gli alunni della Scuola Primaria “Cosimo Scarfò” dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” di Locri (R.C.), è iniziato positivamente con diverse attività inerenti all’Accoglienza, all’Inclusione, ai test d’ingresso, lo strumento che serve per rilevare i prerequisiti negli studenti e nelle studentesse, le conoscenze e le competenze che già possiedono e che sono propedeutiche per i nuovi apprendimenti, all’inserimento degli alunni stranieri, ecc. Inoltre, dal 22 settembre al 2 ottobre in occasione della Ricorrenza della Festa dei Nonni, tutti gli alunni dalle classi prime sezioni A e B alle classi quinte sezioni A e B insieme ai docenti, hanno partecipato alle GIORNATE NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, proposta dalla Referente Maria Varacalli Insegnante per la Gentilezza, condivisa e approvata dal Collegio dei Docenti del 13/09/2022.



Sono delle Giornate di festa, pensate e proposte nel 2015 dall’Associazione Cor et Amor, presieduta da Luca Nardi, per diffondere le pratiche della gentilezza come forma di gioco, rivolgendo particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. Ogni anno viene approfondito un aspetto specifico della Gentilezza.



La 7° GIORNATA NAZIONALE DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA, edizione 2022 si basa sull’ALFABETO DELLA GENTILEZZA.

E’ un gioco molto semplice, ad ogni lettera dell’Alfabeto si associa l’iniziale di una parola bella che possa alimentare la gentilezza all’interno della comunità, ad esempio Abbracci, Bacio, Carezza, ecc.

“Le parole gentili fanno bene a chi le dice e a chi le riceve”.

L’alfabeto della Gentilezza è nato il 2 ottobre 2021 in occasione della Festa dei Nonni, per ringraziarli attraverso le parole gentili dei bambini.

Infatti, i nonni, sempre presenti, affettuosi e capaci di insegnare preziose lezioni di vita, sono figure insostituibili nell’infanzia di ogni bambino che, diventato adulto ne ricorderà per sempre le coccole, le storie raccontate prima di andare a dormire, i giochi e i tanti momenti spensierati.

Da sempre figure di riferimento nella crescita e nell’educazione dei bambini, i nonni di tutta Italia vengono festeggiati il 2 ottobre con una ricorrenza civile divenuta dal 2005 evento nazionale con legge del Parlamento italiano (la 159 del 31 luglio 2005), proprio come succede per il papà e per la mamma, per celebrare l’importanza del loro ruolo all’interno delle famiglie e della società e ringraziarli per quanto fanno quotidianamente. I nonni, infatti, non solo contribuiscono alla crescita e all’educazione dei nipoti, ma sono anche un supporto fondamentale per i genitori.

L’Alfabeto della Gentilezza è stato ideato dalla giornalista e cronista di viola Gaia Simonetti, nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza. Quest’anno è il programma gentile delle Giornate della Gentilezza.



Con immensa gioia gli alunni hanno svolto i giochi presso la SCUOLA PRIMARIA “COSIMO SCARFO’” in palestra il 30 settembre 2022. Sono stati coinvolti nei giochi 172 alunni, dai 6 ai 10 anni di età. Oltre all’ALFABETO DELLA GENTILEZZA sono stati proposti i GIOCHI: “LANCIA LA PAROLA”, …Sono stati scelti questi giochi con lo scopo di “ALLENARE” le conoscenze delle parole gentili e promuovere l’inclusione scolastica, la cooperazione, la condivisione, il rispetto, l’accettazione, la disponibilità, la fratellanza, l’amore, la gioia, il dialogo, la libertà, la pace e accrescere, così, il benessere della comunità.



I Giochi della Gentilezza, presso la Scuola Primaria “C. Scarfò”, sono stati proposti in occasione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza dal 22 settembre al 2 ottobre, Festa dei Nonni e sono stati svolti durante le lezioni scolastiche.

Il gioco della gentilezza “LANCIA LA PAROLA” ha origine da GIOCOPEDIA della Gentilezza.

https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/giocopedia-della-gentilezza/lancia-la-parola/

Il gioco consiste nel lanciare un dado a sei facce.

In base al numero uscito sulla faccia del dado si dovranno formare un numero corrispondente di parole gentili in 50 secondi…

I partecipanti si sfideranno in gruppi composti da tre.

Vincerà la squadra che ha totalizzato più punti.

Alla fine è stato compilato l’Alfabeto della Gentilezza con le parole inventate dai bambini di tutte le classi, che verrà affisso alla parete, nel l’androne, in alto allo scaffale del Presidio di Gentilezza per la Pace (Istituito l’8 giugno 2022) e condiviso con la Comunità Scolastica e Locale il giorno della consegna dell’Attestato.

In seguito, (data da stabilire) ad ogni bambino verrà consegnato dalla Referente del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, Insegnante per la Gentilezza Maria Varacalli alla presenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Carla Galletta, dell’Assessore per la Gentilezza Domenica Bumbaca e da tutti i docenti del Plesso Scolastico l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alle GIORNATE NAZIONALI dei Giochi della Gentilezza dal 22 settembre 2022 al 2 ottobre.

I Giochi della Gentilezza proposti ai bambini possono contribuire a diffondere la Gentilezza nel mondo degli adulti, in quanto, alimentano finezza dei sentimenti, garbo nei confronti degli altri, nobiltà interiore, cortesia, amabilità, grazia, delicatezza, ecc.

Infatti, la gentilezza è un gesto del cuore che fa bene a noi e agli altri.

E’ stato bellissimo, da parte mia e dei colleghi, vedere tutti gli alunni, ritrovarsi in Palestra il 30 settembre 2022, per divertirsi a partecipare alle GIORNATE NAZIONALI dei GIOCHI della GENTILEZZA 2022, a giocare senza mascherine, dopo la pandemia, a potersi guardare negli occhi, sorridere e lanciare parole gentili con il gioco “LANCIA LA PAROLA” e a dare vita all’ALFABETO della GENTILEZZA, con i messaggi nati dal loro cuore.