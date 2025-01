R. & P.

REGGIO CALABRIA – Con la presente, desidero portare all’attenzione pubblica una situazione di grave emergenza che riguarda i nostri ragazzi speciali -dichiara il presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Lorenzo Festicini- e gli assistenti educativi che li supportano quotidianamente. Scrivo non solo in qualità di Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, un istituto umanitario di ispirazione cattolica, ma anche come cittadino profondamente preoccupato per il futuro dei nostri figli. Il Governo, con il suo ultimo stanziamento, ha destinato solo un milione e seicento mila euro per il supporto degli assistenti educativi. Questa cifra è drammaticamente insufficiente per coprire le ore necessarie ai nostri ragazzi speciali, che hanno diritto, costituzionalmente garantito, a un’istruzione adeguata e inclusiva. Attualmente, c’è un ammanco di 700 mila euro, una somma che è essenziale per garantire che questi bambini possano continuare a frequentare la scuola con il supporto di cui hanno bisogno. La Città Metropolitana di Reggio Calabria sta facendo tutto il possibile, cercando soluzioni all’interno del proprio bilancio per colmare questo deficit.

Tuttavia, è evidente che senza un intervento immediato e concreto da parte del Governo centrale e della Regione Calabria, il diritto allo studio dei nostri ragazzi speciali è compromesso. Chiedo con forza e urgenza – continua Lorenzo Festicini- all’Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Calabria di intervenire immediatamente per trovare i fondi necessari a coprire le ore degli assistenti educativi. Non possiamo permettere che i nostri ragazzi speciali vengano privati di un diritto fondamentale come l’istruzione.

È nostro dovere morale e non solo, garantire che ogni bambino, indipendentemente dalle sue capacità, possa avere accesso a un’educazione di qualità. Invito tutti i cittadini a unirsi a noi in questo appello, affinché il Governo e la Regione agiscano con la necessaria urgenza e responsabilità. Con la speranza di una pronta soluzione.