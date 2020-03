GIUNTA REGIONALE I leghisti locridei plaudono alla nomina di Nino Spirlì

R. & P.

Grazie a Matteo Salvini, la Lega e la Provincia di Reggio Calabria, esprimono il Vicepresidente della Regione con pesanti deleghe assessorili, offrendo una storica opportunita’ alla nostra provincia di porre le proprie istanze all’attenzione dell’esecutivo regionale.Il risultato elettorale, frutto del lavoro del segretario regionale, on.le Cristian Invernizzi, e del vice coordinatore nazione enti locali, Walter Rauti, affiancati dai coordinatori di area, dai candidati e dagli amministratori locali si concretizza in una nomina prestigiosa.Tocchera’ a Nino Spirli’ l’onore storico e l’onere di rappresentare, per la prima volta, la Lega nell’esecutivo regionale.La storia personale, umana e professionale di Nino e il patrimonio valoriale che porta con se’, rappresentano, per noi tutti, una garanzia che, con tutto il rispetto per le logiche politiche, va oltre i confini della politica stessa.Orgogliosi che la Lega abbia voluto identificare la persona giusta per il posto giusto, a fianco del Presidene Santelli, siamo convinti che Nino dara’ il contributo che i circa 100.000 elettori calabresi della Lega hanno chiesto e si attendono, sicuri che la sua autorevolezza e competenza si faranno valere.Rimaniamo convinti, anche, che il gran numero di voti di lista ottenuti dalla Lega alle recenti elezioni regionali, in una consultazione da sempre caratterizzata da un voto clientelare ed espresso in modo personalistico, abbia rappresentato la chiara volonta’ da parte cittadini calabresi di dare forza a un progetto politico, e una comunita’ che riconosce in Matteo Salvini il proprio leader nazionale e in Cristian Invernizzi il suo corrispettivo regionale.Le deleghe alla cultura, ai beni culturali, al commercio, all’artigianato, all’associazionismo e, non ultime alla legalita’ e alla sicurezza, pongono delle sfide che si devono vincere, in primis quella di rendere la cultura volano di sviluppo sociale, ma, anche economico.La legalita, troppo spesso utilizzata “a fini di lucro”, dovra’ ritornare ad essere un semplice, ma non banale prerequisito essenziale per chiunque voglia mettersi al servizio della comunita’.E’ con questo spirito, che il coordinatore dell’area della Locride, Pasquale Ceratti saluta a nome di tutti i leghisti locridei la nomina di Nino Spirli’, nella cui persona ripone profonda fiducia accompagnata da sincero affetto, anch’esso slegato da qualsiasi opportunistica logica politica.