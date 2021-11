GIUNTA FRAGOMENI Il plauso del circolo Pd: «Massara capogruppo»

R. & P.

Si è tenuto, nel tardo pomeriggio di venerdì, il primo Consiglio Comunale della nuova Amministrazione Fragomeni.

Un Consiglio che, per assetto, equilibrio e unità, parte certamente con il verso giusto. I segnali di rinnovamento e cambiamento sono lampanti e sotto gli occhi di tutti, con buona pace degli animi più critici o strumentalmente più miopi.

Gli equilibri derivanti dalla composizione della Giunta, formata tenendo conto NON di valutazioni numeriche ma di criteri afferenti capacità e competenze tecniche, di attivismo civico e militanza ed esperienza politica, chiudono il cerchio delle buone premesse, di cui gli elementi fondanti sono le presenze di consiglieri giovani, di donne e, dulcis in fundo, la compattezza della squadra, consolidatasi attraverso la costituzione, in seno alla maggioranza, di un UNICO gruppo consiliare, sotto la bandiera del Partito Democratico e la nomina a Capogruppo Consiliare della consigliera Giusy Massara (nella foto), che è giusta appunto, segretaria del Circolo Pd di Siderno garantendo, in tal modo, quel necessario filo diretto tra istituzione, partito e, quindi, cittadini.

Rivoluzionaria dunque questa squadra di governo che, a memoria storica, segna la fine di amministrazioni figlie di logiche di numeri, divise, divisive e parcellizzate in diversi gruppi consiliari.

È, dunque, una risposta immediata e tempestiva di unità e compattezza che viene offerta alla cittadinanza a fronte di una minoranza giunta alla prima assise con metodo approssimativo anche sul piano della necessaria costituzione dei gruppi di riferimento.

Ci attende una sfida molto importante: la sfida di far ripartire la città. Davanti, ci sono a noi grandi priorità, quali il ripristino di servizi e diritti, la ripartenza economica, la giustizia sociale, l’ambiente ed il ritorno della città ad una identificazione a vocazione turistica e commerciale.

Unità e compattezza d’intenti sono quindi direttrici indispensabili e innovative per affrontare questi anni di lavoro con metodo efficace.

Il Circolo del Partito Democratico, attraverso il suo Segretario e Capogruppo consiliare, esprime pertanto piena soddisfazione per l’avvio della Consiliatura che ha dimostrato capacità di innovazione nelle idee e nelle consuetudini.

Ci si appella, in conclusione, a tutte le forze politiche elette in Consiglio Comunale, alle componenti economiche e sociali, alle istituzioni tutte ed ai cittadini per operare nell’interesse della città e al servizio di Siderno.

Circolo del Partito Democratico di Siderno