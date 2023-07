di Redazione

LOCRI – La giuria del “Giugno locrese”, ha decretato i vincitori della 54esima edizione dello storico concorso nazionale di poesia che saranno svelati il 10 luglio durante la cerimonia di premiazione alla Corte di Palazzo di Città.

Lo storico concorso culturale nazionale ha richiamato per questa edizione, che ha visto una nuova formula del concorso riservato ai libri di poesia pubblicati con codice ISBN, l’interesse di centinaia di poeti italiani e la giuria guidata dal presidente professor Vincenzo Romeo, composta da Beatrice Bumbaca, Anna Maria Mittica, Alfredo Panetta, Maria Vittoria Valenti, ha esaminato più di 60 libri di poesie pervenute da tutta Italia decretando i tre vincitori e una menzione speciale.

Sarà il primo Giugno locrese da sindaco per Giuseppe Fontana: “Il Giugno locrese rappresenta un momento di lustro per la Città di Locri – ha affermato – poiché, col suo spessore culturale e artistico, ci consente di approdare sull’isola letteraria dei concorsi nazionali più attesi dell’anno. Per me questa 54° edizione rappresenta la prima celebrazione da sindaco della Città e dunque l’emozione è notevole. La partecipazione di poeti di grande prestigio provenienti da diverse località italiane – ha proseguito – è la scintilla che fa accendere nella Città di Locri l’interesse e l’attenzione verso l’immersione in nobili forme di cultura letteraria.”

L’assessore alla Cultura Domenica Bumbaca, presentando questa edizione, ringrazia il lavoro eccellente della Giuria anticipando che nascerà presto il “Comitato Giugno locrese perché- afferma l’assessore Bumbaca che da tre anni segue l’evento- si sta ritornando alla manifestazione che abbraccia più sezioni e già dallo scorso anno, si è inteso allargare la kermesse regalando alla città serate di musica, teatro e arte”.

La 54esima edizione del Giugno locrese che sarà presentata da Maria Teresa D’agostino e Nicola Procopio, vedrà premiare la poesia, l’arte e la musica, inserendo la mostra “Genius Loci” con appuntamenti performativi di Amalia De Bernardis e Roberto Ghezzi, da luglio a settembre con la collaborazione dell’Accademia Senocrito e patrocinio della Città metropolitana e Regione Calabria.

Serata di qualità con ospite d’onore il trio Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite, direzione artistica Massimo Cusato, con “L’anno che verrà”, un viaggio attraverso i capolavori di uno dei maestri della musica italiana di tutti i tempi, Lucio Dalla.

I protagonisti sono tre personalità artistiche provenienti da culture musicali diverse, ricche e versatili che si contraddistinguono per estro e capacità interpretativa, una collaborazione pluriennale dalla quale nasce sempre un incastro musicale perfetto e la voglia di inventare insieme nuove “storie”.