LOCRI – Doppio appuntamento per il Giugno Locrese, 56esima edizione, domenica 29 alle 20,30 nello storico Palazzo Nieddu del Rio e 6 luglio alla Corte di Palazzo di Città. La storica manifestazione dedicata alla poesia, alle arti e alle personalità illustri di Locri, promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura, con il patrocinio della Regione Calabria, di Calabria Straordinaria e della Città metropolitana di Reggio Calabria, torna puntuale in due serate di gala ricche di incontri e momenti importanti con la direzione artistica dell’Accademia Senocrito.

«Il “Giugno locrese” è un evento atteso, un momento storico per la città di Locri, e sono orgoglioso di presentare una edizione che, come lo scorso anno, si presenta con due magiche serate. Vogliamo dare spazio alla poesia che richiama sempre l’interesse di poeti da ogni parte d’Italia, valorizzare giovani talenti e omaggiare personaggi illustri della Città, concludendo in musica con la bravissima Beatrice Venezi, direttore d’orchestra tra le più talentuose a livello internazionale» dichiara il primo cittadino locrese, Giuseppe Fontana, annunciando l’evento giunto alla 56esima edizione.

L’assessore alla cultura Domenica Bumbaca, nel ringraziare le giurie dei concorsi, sottolinea: «La partecipazione al Giugno Locrese è sempre numerosa e molti poeti da tutta Italia mostrano il loro interesse, così come sta crescendo il Premio “F. Commisso”. Questo ci spinge a proseguire e valorizzare il mondo della poesia e raddoppiare gli appuntamenti della kermesse. Per tutta la Calabria e in particolare per la nostra città sarà un onore e un privilegio avere una delle artiste più acclamate nel panorama musicale, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi».

Nella prima serata, condotta dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino, sarà consegnato il “Premio Francesco Commisso” per giovani poeti under 30, in memoria del compianto professore Commisso, assessore alla cultura del Comune Locri. Le poesie sono state scelte dalla giuria, composta da Erin Commisso e Anna Rita Esposito, presieduta dal poeta Daniel Cundari. Saranno inoltre consegnati il Premio “Umberto Ferraro”, intitolato al fondatore del “Giugno Locrese” e consegnato dalla figlia, la poetessa Daniela, e il Premio “Città di Locri”. Verranno, infine, svelati i cinque finalisti del Giugno locrese e il 6 luglio si decreterà il vincitore.La seconda serata, dopo la premiazione delle poesie scelte dalla giuria del Giugno Locrese (composta dal presidente Vincenzo Romeo, Beatrice Bumbaca, Anna Maria Mittica, Maria Vittoria Valenti e Alfredo Panetta), vedrà salire sul palco il direttore d’orchestra e pianista Beatrice Venezi, ospite d’onore della kermesse. Musicista di caratura internazionale, donna di cultura, nominata consigliera per la musica, tra le prime donne e la più giovane a ricoprire il ruolo di direttore d’orchestra, la Venezi dirigerà il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e il soprano Nadezhda Nesterova, accompagnati dalla Senocrito Festival Orchestra.