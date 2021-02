GIOVENTU’ NAZIONALE Giovanni Puro è il nuovo presidente della federazione provinciale

R. & P.

Il Presidente Nazionale Fabio Roscani ha nominato Giovanni Puro nuovo Presidente della Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale.

Così il neo Presidente Provinciale: “Ringrazio il Presidente Nazionale Fabio Roscani per aver riconosciuto il lavoro svolto in questi anni al servizio del movimento. Ringrazio il mio predecessore Angelo Costantino per ciò che ha fatto e costruito in questi anni per il partito. Lavorerò in totale sinergia con Fratelli d’Italia per diffondere e portare avanti i nostri valori. Gioventù Nazionale è una torcia di valori dalla quale deve partire e partirà il riscatto della nostra città metropolitana. Gioventù Nazionale sarà pronta a battersi per risollevare le sorti del nostro territorio! E’ giunto il momento di rimboccarsi le maniche per lavorare con assoluta dedizione e devozione al servizio di Gioventù Nazionale, di Fratelli d’Italia e della città metropolitana di Reggio Calabria. Il domani appartiene a noi!!”