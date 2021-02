Gioventù Nazionale Ardore presenta istanza al sindaco Campisi

R. & P.

ARDORE – Il dipartimento degli affari interni e territoriali nella giornata del 23 febbraio 2021 ha pubblicato l’elenco dei comuni beneficiari dei contributi stanziati dal ministero dell’interno, di concerto col ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00 ed enti locali beneficiari sono complessivamente n. 1.912.



Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020. Esse – ai sensi del comma 141 della predetta legge 145/2018 – possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e alle altre strutture di proprietà dell’ente.

Il comune di Ardore, al 15/09/2020, ha presentato numero 5 progetti, di cui uno relativo all’edilizia scolastica, per un totale di euro 1.913.096 da finanziarie. Ma purtroppo come si evince dall’allegato dei 1.912 enti locali beneficiari, il comune di Ardore non risulta nell’elenco, nonostante la presentazione di ben 5 progetti. Il circolo di Gioventù Nazionale Ardore per questo motivo ha presentato un’istanza al Sindaco, Giuseppe Campisi, per avere delle delucidazioni sulle motivazioni per cui i progetti presentati non sono stati finanziati.

Al contempo ci congratuliamo con gli altri comuni (Bianco, Caulonia, Bovalino, Gioiosa Ionica, Portigliola etc…) della Locride per essersi aggiudicati i finanziamenti. Un plauso particolare va al comune di Marina di Gioiosa Ionica che ha avuto la capacità di aggiudicarsi i finanziamenti dei 5 progetti presentati per un totale di euro 2.500.000.