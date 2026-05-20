R. & P. nota del Vicesindaco del Comune di Caulonia Giovanni Maiolo

CAULONIA – Ho letto con attenzione il manifesto di Meridiana Caulonia, il nuovo movimento politico che oggi si presenta alla comunità cauloniese, e l’ho fatto con lo spirito di chi crede che la democrazia non si nutra di consenso unanime, ma di pluralità autentica. L’ho letto senza pregiudizi e con la curiosità genuina di chi vuole ascoltare a comprendere.

La democrazia è, per sua natura, confronto. È lo spazio in cui voci diverse si incontrano, si misurano, si mettono alla prova. Una comunità politica viva non è quella in cui tutti pensano allo stesso modo, ma quella in cui idee differenti concorrono lealmente al bene comune. Quando qualcuno sceglie di assumersi la responsabilità di partecipare, compie un gesto che va rispettato indipendentemente da qualsiasi valutazione di merito politico. In questo senso, ogni nuova presenza che sceglie di impegnarsi nella vita pubblica del nostro paese è, in sé, una buona notizia.

Del manifesto di Meridiana Caulonia colpiscono alcune parole che non appartengono a nessuno schieramento, ma a una visione matura e responsabile della politica: misura, equilibrio, ascolto, radicamento nella comunità. Sono parole che riconosco come condivisibili, al di là di qualsiasi differenza di posizione o di prospettiva. Il rifiuto dei personalismi, la volontà di mettere le idee prima dei nomi, la scelta di stare dentro la comunità e non sopra di essa, la consapevolezza che il cambiamento richiede pazienza e costruzione piuttosto che proclami: sono presupposti che fanno onore a chi li scrive e che, se praticati con coerenza nel tempo, possono contribuire ad alzare la qualità complessiva del dibattito pubblico cauloniese.

Mi ha colpito in particolare la scelta del nome e del simbolo. La meridiana come metafora di una politica che non urla, che non corre affannata dietro all’ultimo vento, ma che segna il tempo con misura e offre un orientamento. È un’immagine che dice molto sul tipo di presenza che questo gruppo intende costruire. E in un panorama politico spesso dominato da toni esasperati e da una comunicazione sempre più orientata allo scontro, una voce che sceglie deliberatamente la misura non è una voce debole: è una voce necessaria.

Caulonia merita una politica all’altezza delle sue sfide. Un paese con la sua storia, la sua bellezza e le sue potenzialità inespresse ha bisogno di energie fresche, di sguardi nuovi, di persone disposte a impegnarsi senza la certezza del risultato immediato. E una politica all’altezza si costruisce anche attraverso il confronto serio tra sensibilità diverse, attraverso la capacità di riconoscere nell’altro non un avversario da battere ma un interlocutore con cui ragionare sul futuro della comunità.

Da vicesindaco, e prima ancora da cittadino di questo paese, esprimo a Meridiana Caulonia un saluto sincero e auguro a questo percorso la solidità e la continuità che si merita. La politica si giudica nel tempo, nella coerenza tra le parole scritte in un manifesto e le scelte concrete che seguono. Sono certo che i cittadini cauloniesi sapranno valutare con attenzione e con spirito critico questo nuovo soggetto, come è giusto che sia in una democrazia sana.

La mia disponibilità al dialogo e al confronto è piena e senza riserve: non per convenienza, non per calcolo, ma perché è così che si serve davvero una comunità. Caulonia viene prima di tutto il resto, e ogni contributo autentico al suo futuro è il benvenuto.