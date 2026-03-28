R. & P. nota del Vicesindaco di Caulonia Giovanni Maiolo

CAULONIA – Vorrei rassicurare i compagni e le compagne del Partito Democratico di Caulonia: in consiglio comunale ci sono solo due persone che possono parlare per il Partito Democratico e nessuna delle due si chiama Giovanni Maiolo.

La prima si chiama Antonio Marziano, componente del Direttivo del Circolo e consigliere che in questi anni è stato trasversalmente apprezzato per le sue doti di moderazione e chiarezza. Apprezzamento che ritengo meritato e che condivido totalmente.

La seconda persona si chiama Luana Franco, capogruppo di Rinnoviamo Caulonia, gruppo civico nel quale si colloca il consigliere Marziano e che esprime in consiglio comunale le posizioni che sono dell’intero gruppo, e quindi anche del Partito Democratico per il tramite del consigliere Marziano.

Io, pur essendo iscritto da qualche mese al Partito Democratico, esprimerò solo la mia posizione personale, come ho già dichiarato a tutti gli iscritti del circolo. Dispiace però, e lo dico senza alcuno spirito polemico verso persone che ritengo non solo compagni di partito ma intelligenze che mi auguro daranno molto a Caulonia, che il circolo abbia assunto una posizione pregiudiziale. Con un comunicato che esprime il parere della maggioranza degli iscritti, non di tutti, si dichiara che il Pd è e resterà fermamente all’opposizione.

A prescindere.Questo rischia di porre il circolo del Partito Democratico “in netto contrasto con la linea politica” del Partito Democratico nazionale, regionale e provinciale. Sono stato nominato vicesindaco e assessore del comune di Caulonia da poco più di 24 ore ma da giorni, in collaborazione con la maggioranza, lavoro affinchè Caulonia ospiti per due settimane la prossima flotilla diretta a Gaza, che partirà il prossimo 25 aprile. Stiamo affrontando dei problemi logistici, anche insieme al sindaco di Roccella Vittorio Zito (membro della Direzione Nazionale del PD) che ho sentito più volte negli ultimi giorni. Non sappiamo se sarà realizzabile, ma una delegazione della flotilla ha già fatto dei sopralluoghi a Caulonia dove ha trovato la più totale disponibilità del comune ad offrire spazi gratuiti per il training della missione. E anche la disponibilità di un privato, anch’esso iscritto al PD, che ha messo a totale disposizione la sua attività, per schierarsi contro un genocidio e per il rispetto del diritto internazionale. Se si riuscirà a concretizzate, 250 persone, tra cui una quindicina di europarlamentari e decine di giornalisti e attivisti di ogni paese, vivrà a Caulonia per due settimane, rendendo il nostro comune, che riconosce lo Stato di Palestina, centro della solidarietà internazionale. Un messaggio bellissimo da parte di un paese che da sempre si batte per la pace e che annovera tra i suoi figli migliori Angelo Frammartino.

Qualora questa possibilità si concretizzasse il circolo del Partito Democratico di Caulonia ha già deciso che si porrà all’opposizione di tutto questo. Eppure l’ultima flotilla è stata sostenuta dal Partito Democratico, i cui parlamentari erano a bordo e sono stati arrestati ed espulsi da Israele.Il circolo ha scelto pregiudizialmente di porsi contro la linea del partito.

La stesa cosa avverrà appena sarà messa a punto la proposta degli orti sociali, che sta elaborando un’altra preziosa intelligenza del circolo di Caulonia. Quando proporrò al consiglio di mettere a disposizione gratuitamente o a un costo simbolico la terra a tutti coloro che vorranno produrre per se stessi e per le proprie famiglie cibo a chilometro zero, biologico e sostenibile, al contempo contribuendo a tenere pulito il vasto territorio comunale, riducendo il rischio di incendi e di abbandono, il circolo del Pd di Caulonia ha già scelto di schierarsi contro.

Per partito preso. Ma il partito dev’essere un altro, non quello guidato da Elly Schlein, che mi onoro di avere votato come segretaria nazionale alle primarie e per la quale ho scelto di iscrivermi.

Quando sosterrò la proposta avanzata oggi dal consigliere Lancia finalizzata ad aiutare le fasce sociali più deboli di Caulonia che non riescono a pagare i tributi, appoggerò una proposta di giustizia sociale. E il circolo del Partito Democratico voterà contro, lo ha già deciso.Potrei andare avanti ancora e ancora ma credo che il concetto sia chiaro. Assumere posizioni pregiudiziali è sbagliato.

Ritengo giusto che il Partito Democratico rivendichi le proprie ragioni e anche i propri voti contrari a qualunque amministrazione, ma non prima di avere valutato le proposte messe in campo.E’ questa la riflessione che vi pongo, compagne e compagni. Sulle proposte di giustizia sociale, di solidarietà internazionale, di tutela dell’ambiente e così via, non abbiate fretta di esprimervi in maniera contraria perché bisogna dare addosso per forza all’amministrazione comunale. Vi chiedo solo di fare quello che normalmente un partito è chiamato a fare: valutare e solo dopo giudicare.

Da assessore esterno non avrò diritto di voto in consiglio, ma sono sicuro che più volte di quanto pensiate, se nessuno ragionerà per partito preso ma tutti valuteremo nel merito le proposte, ci ritroveremo a sostenere le stesse ragioni. Lo spero davvero.Abbraccio tutti voi con affetto sincero, anche coloro che vorrebbero espellermi. Non sarete mai miei avversari.