di Redazione

SIDERNO – Lo studente di Scienze Infermieristiche Francesco Ciotola, da tempo attivo negli ambiti politici, sanitari e universitarii, sia a livello locale che non, sarà tra i relatori del corso ECM dedicato alle tesi di laurea e allo sviluppo delle competenze infermieristiche, in programma l’11 luglio presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, a Reggio Calabria.

Nel corso del suo intervento, Ciotola affronterà il tema dell’evoluzione della professione infermieristica, mettendo in evidenza non soltanto la figura dell’infermiere, ma anche le numerose specializzazioni e i diversi contesti nei quali questa professione riveste un ruolo determinante.

Particolare attenzione sarà dedicata alle realtà meno conosciute dell’assistenza infermieristica, come quella dell’infermiere di famiglia e di comunità, figura introdotta e valorizzata negli ultimi anni, e degli infermieri operanti negli istituti penitenziari, chiamati quotidianamente a confrontarsi con responsabilità professionali, organizzative e umane di straordinaria complessità.

L’obiettivo dell’intervento sarà quello di valorizzare una professione essenziale per il funzionamento del sistema sanitario, troppo spesso percepita come scontata ma, nei fatti, insostituibile.

Per il giovane studente sidernese, la partecipazione come relatore in una sede istituzionale quale il Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso e, al tempo stesso, un’occasione per testimoniare l’impegno delle nuove generazioni in uno dei settori più strategici e delicati per il futuro della Calabria: la sanità.

«La nuova classe dirigente siamo noi, i giovani nati dopo il 2000. Il tempo delle attese è finito: è il momento di aprire gli occhi, assumersi responsabilità e scendere in campo», afferma Ciotola.