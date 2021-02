GIORNO DEL RICORDO La riflessione di Vincenzo Tavernese

R. & P.

Caro Direttore,

ti ringrazio per aver accettato di ospitare qualche mia breve considerazione sul giorno del ricordo, il 10 febbraio, in occasione del quale ogni anno ricordiamo le vittime delle foibe e l’esodo di Istriani e Dalmati dalle proprie terre di origine verso l’Italia: poco da parte mia vi è da dire sui fatti storici, ormai consegnati all’opera degli studiosi, che con serietà, dopo la caduta di ogni ipoteca ideologica, stanno lavorando a ricostruzioni sempre più ricche e dettagliate.

Il ricordo, la fatica della memoria, però, esorbita la conoscenza e la fredda disamina scientifica di ciò che fu e si tinge dei colori della partecipazione emotiva e dell’interesse personale: da questo punto di vista, questa solennità costituisce una sfida più ardua dello stesso giorno della memoria, in occasione del quale ho indirizzato una lettera agli studenti delle scuole di Marina di Gioiosa Ionica, poiché quello che avvenne nella terra al confine tra l’Italia e l’attuale Slovenia mette in gioco accanto alla banalità del male e all’eroismo, alla persecuzione di inermi e alla crudeltà dei carnefici, alla violenza della discriminazione su basi etniche e politiche, anche l’ambivalenza del riscatto che può sempre scadere nel desiderio di rivincita e vendetta.

Per molto tempo si è ingiustamente ritenuto che le vicende accadute al confine orientale italiano avrebbero potuto oscurare la reputazione e confondere il senso di quella pagina di patriottismo che fu la Resistenza, tanto italiana quanto jugoslava. Oggi sento il bisogno di dire che non è così: il fatto che alcuni partigiani combattenti si siano macchiati di crimini o, al di là degli aspetti giuridici, di azioni tanto gravemente immorali da essere a stento distinguibili dalle atrocità nazi-fasciste, non deve in alcun modo far temere che il sacrosanto diritto-dovere morale di lottare per il riscatto della propria terra invasa possa essere messo in discussione tout court.

Il sangue innocente che gronda da ogni riga dei libri di storia (e troppo spesso ce lo dimentichiamo per lasciar spazio da alate considerazioni ideali) può anche essere versato per colpa di chi si batte per una causa in sé giusta: per quanto furore possano generare i torti subiti, dovremmo ricordarci che non c’è giustificazione possibile dell’aggressione gratuita, della violenza cieca, della sopraffazione e dell’omicidio, operato a danno di chi non può difendersi.

Al di là di ciò che accadde nel 1945 in Istria, Dalmazia e Friuli, bisognerebbe ricordarsi di questo, anche qui, anche oggi.

Ce lo raccomandano i resti i restituiti dalle foibe e la memoria degli esuli.

Vincenzo Tavernese

Vicesindaco di Marina di Gioiosa Ionica