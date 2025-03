LOCRI- Giovedì sei marzo, presso l’aula magna della sede coordinata di Locri del Polo Tecnico Professionale Guglielmo Marconi IPSIA Art. Zanotti, in via Sibari, a partire dalle ore dieci, continua la “ giornata STEM”, fortemente voluta dal prof. Carmelo Scordino.

Il prof. Scordino, insegnante di chimica in pensione e ricercatore, sta dedicando tutto il suo tempo alla divulgazione scientifica, convinto che sia necessario fare corretta informazione. E’ anche autore del libro dal titolo “ Il mondo che vorrei “, e vorrebbe che fossero in molti, soprattutto i giovani, a capire la verità su tanti temi e, a tale fine, cerca di coinvolgerli tramite la scuola, dove appunto ha insegnato tanto anni a contatto con loro.

Dopo i saluti del dirigente scolastico, professor Gaetano Pedullà, e del responsabile di plesso, prof. Francesco Lacopo, si passerà alla introduzione della giornata da parte della professoressa Antonella Scabellone. Moderatrice sarà la professoressa Simona Masciaga che presenterà i tre temi importanti relazionati dal prof. Scordino , dalla dottoressa Marilene Bonavita e dall’ architetto Fabiano Belvedere.

Temi di attualità , come l’ importanza dell’idrogeno ed i suoi colori, della risorsa metano, dell’ acqua e della sua depurazione e della vera ricerca scientifica e del suo significato.

Un ultimo tema abbastanza scottante, di cui oggi si parla tanto, molto sentito nel nord Italia ma che è importante che venga illustrato e discusso anche da noi: la pratica inutile della vivisezione .

Proprio in questi giorni tante le manifestazioni per fare chiudere allevamenti di macachi detenuti in cattività per essere poi utilizzati per quella che oggi si preferisce definire “ sperimentazione animale” e che non ha nulla di scientifico o etico .