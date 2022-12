GIORNATA MONDIALE DIRITTI DISABILI, Bruni: fare di piu’ per trovare soluzioni inclusive

R & P

“Si celebra oggi la Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, un giorno importante, studiato per sensibilizzare cittadini, enti, associazioni e istituzioni sul tema dedicato alle persone diversamente abili. Dobbiamo fermarci un attimo per riflettere e chiedere a tutti, compresa la buona politica che cerchiamo di rappresentare sempre, un impegno maggiore perché c’è ancora tanto da fare. È importantissimo stare accanto a chi ha una disabilità per rendere loro la vita più inclusiva e senza barriere e, a proposito di questo aspetto voglio ricordare che solo una parte delle scuole calabresi è privo di barriere architettoniche, e questo dato non è concepibile in una società moderna e civile. L’impegno delle istituzioni è a volte confortante ma non è mai abbastanza per il superamento di tutte le barriere, non solo di quelle architettoniche. Per queste persone fragili, alle quali difficilmente viene riconosciuta la garanzia costituzionale dei diritti inviolabili dell’individuo, specie quando affetti da rilevanti limitazioni o minorazioni fisiche, bisogna lavorare perché divenga certezza consolidata l’affermazione della pari dignità sociale ed eguaglianza senza distinzione e discriminazione. La legge garantisce i progetti di inclusione ma non sempre gli enti locali riescono a garantire i diritti per tutti e il peso e la responsabilità di una gestione complessa e spesso dolorosa, grava esclusivamente sulle famiglie. L’obiettivo è fare di più tutti, familiari, amici, medici, istituzioni, per contenere il più possibile i disagi di queste persone che sono una risorsa importante per la società. Mi occupo da sempre di pazienti fragili e conosco le sofferenze e difficoltà della loro gestione da parte delle famiglie. Le istituzioni sono chiamate a garantire i loro diritti ed a rafforzare le politiche economiche e sociali per consentire loro la migliore qualità di vita possibile”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale.