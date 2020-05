GIORNATA MONDIALE DI CROCE E MEZZALUNA ROSSA Consegnata la bandiera al Comune di Marina di Gioiosa

R. & P.

La bandiera simbolo di assistenza, aiuto, sostegno ai più fragili.

“ L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il sindaco Geppo Femia ha ricevuto una delegazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Riviera dei Gelsomini . La Presidente Concetta Gioffré , impegnata con le sue squadre in questi mesi di emergenza sanitaria, ha consegnato al primo cittadino la bandiera della Cri che sarà esposta fino al 13 maggio.

Vicinanza e apprezzamento .“Un modo significativo per testimoniare la vicinanza e l’apprezzamento per il costante impegno civile e il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente i milioni di volontari in tutto il mondo – ha commentato il Sindaco –, sempre in prima linea anche in questa grande emergenza sanitaria e sociale ”.