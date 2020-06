GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE Al via la campagna di comunicazione “Da un mare di plastica a un mare di risorse”

R. & P.

Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972, che quest’anno dedica la sua attenzione principalmente ai temi dell’inquinamento atmosferico, del cambiamento climatico e della biodiversità.

Il Consorzio N.E.T., Polo d’Innovazione “Ambiente e Rischi Naturali” della Regione Calabria, in collaborazione con COREPLA, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’occasione ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione “Da un mare di plastica a un mare di risorse”.

La Campagna, che prende il via da Crotone, toccherà tutta la punta dello stivale e avrà come protagonista la Plastica, raccontando la sua storia, le sue qualità, la sua seconda vita e parlando direttamente a tutti i fruitori del mare, ma soprattutto ai ragazzi, più di tutti capaci di essere portatori di cambiamenti positivi.

“Obiettivo del progetto Da un mare di plastica a un mare di risorse – ha dichiarato il presidente di Corepla, Antonello Ciotti – è quello di salvaguardare il mare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulle infinite opportunità legate alla corretta raccolta e al riciclo della plastica che, se conferita nella raccolta differenziata, può avere una seconda vita. Il patrimonio costiero del nostro Paese è invidiabile ma a volte ne abbiamo poca cura. Ridurre i rifiuti sulle spiagge e nei mari non è un’impresa impossibile; è necessario però l’impegno di tutti”.

“Siamo convinti sostenitori – ha dichiarato il presidente del Consorzio Net, Luigi Borrelli – che i rifiuti siano un valore e non solo un problema e che le sinergie, in questo caso con Corepla, possono rafforzare e sostenere questa consapevolezza che dovrebbe essere diffusa tra i cittadini. Per esempio la plastica, se consapevolmente gestita ed unita ad un servizio di raccolta efficiente, deve, come avviene nei paesi più civili, portare valore ai cittadini. Noi siamo convinti di dover puntare su questo. Le amministrazioni dovrebbero fare altrettanto. Noi ci occupiamo di promuovere una sana cultura ambientale. E su questo non faremo passi indietro. Da problema ad opportunità: questa l’inversione di tendenza a cui puntiamo”.

I mezzi su cui veicoleranno queste informazioni saranno le locandine, che a partire da luglio verranno affisse negli stabilimenti balneari della Calabria, le tovagliette che verranno distribuite presso i risto-pub e le brochure, che a settembre saranno distribuite nelle scuole.

Non è tutto. La stagione estiva 2020 sarà ricca anche di eventi social: a partire da venerdì 5 giugno sui profili Facebook e sui canali social del Consorzio N.E.T. e di Corepla saranno pubblicati e condivisi, con lo slogan “Da un mare di plastica un mare di risorse”, immagini, video e racconti di questa bella esperienza di sensibilizzazione ambientale. Il primo video in programma sarà quello realizzato in collaborazione con il Club Velico di Crotone in cui i piccoli ma grandi campioni degli sport del mare mostrano come si accartoccia correttamente una bottiglia di plastica.

Vi aspettiamo!