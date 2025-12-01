R & P

Abitare, Lavorare, Partecipare. Le nuove rotte delle politiche sociali per l’autonomia della persona con disabilità”. È il titolo dell’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato alle Politiche Sociali con a capo il vicesindaco Salvatore Pellegrino, per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con disabilità.

La manifestazione avrà luogo mercoledì 3 dicembre alle ore 18 nella sala del consiglio comunale di Siderno e sarà incentrata sull’importanza dei percorsi finalizzati alla conquista dell’autonomia delle persone con disabilità, tematica che verrà trattata diffusamente da figure istituzionali e del mondo della scuola, e da professionisti nel settore delle Politiche Sociali.

Dopo i saluti del sindaco Mariateresa Fragomeni, del suo vice Salvatore Pellegrino e del Garante della Persona Disabile della Città di Siderno Emma Serafino, interverranno le dirigenti degli istituti comprensivi cittadini, il docente esperto in domotica Rocco Clementelli, la presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria (e responsabile dell’Ats di Caulonia) Sonia Bruzzese e la Direttrice Generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia.

Le conclusioni saranno affidate al vice presidente del consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio.