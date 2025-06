R. & P. nota del Presidente dell’Associazione Insieme si può, Cav. Francesco Minici

ROCCELLA IONICA – Il grande successo mediatico, culturale e di spettacolo, riscosso il 31 maggio allo stadio comunale di Roccella Ionica, la gradita partecipazione e condivisione delle FFOO, degli enti sportivi, della chiesa, di amministrazioni comunali e scuola, magistratura, giornalisti, artisti tv e cronisti di Striscia, senza dubbio alcuno, incoraggiano la scrivente associazione a proseguire sul cammino intrapreso già da 25 anni.

L’eccellente risultato rappresenta un ulteriore punto di partenza per implementare l’attività formativa sul territorio affinchè legalità e civile convivenza riconquistino nuovamente la loro valenza nella scala dei valori.

Circa 1.550 persone hanno contribuito a diffondere quei valori prima citati: “No alla violenza nello sport” ma anche, ovviamente, un chiaro “NO alla violenza in genere e di genere”. Un esempio di grande civiltà quello dei cittadini della locride a dispetto dei tentativi di diffondere fatti ed accadimenti negativi e isolati piuttosto che tali pregevoli dimostrazioni. Un GRAZIE DI CUORE a tutti per la partecipazione e la riuscita della manifestazione. Ci sono però delle valutazioni di chi, come chi scrive, è impegnato da qualche decennio a promuovere la legalità attraverso momenti di condivisione e di convivialità tra cittadini ed istituzioni, tra FF.OO. e ragazzi, in una terra dove il fenomeno mafioso ha ampia radicalizzazione e purtroppo, ancora oggi, retaggio di molte comunità.

E’ ovvio che tali fenomeni, che comprendono tristi propaggini in altri settori, vadano contrastati sul piano della repressione, ma maggiormente è da concentrare l’attenzione sul piano della prevenzione, quello della cultura e dell’interazione tra istituzioni e cittadini.

Una sorta di rete che vede come protagonisti, anche in maggior misura, le Organizzazioni di Volontariato del territorio che dovrebbero essere supportate dalle Istituzioni, a prescindere dall’egida sotto la quale gli eventi vengono promossi. L’assenza del Prefetto e quella del Consiglio Regionale, quest’ultimo con un assordante e poco garbato silenzio e noncuranza all’invito avanzato, non assegnano una immagine estremante positiva ed iconica di quelle istituzioni. Neanche una partecipazione attraverso dei delegati a rappresentare quella struttura è stata tenuta in considerazione. Una iniziativa ignorata completamente.

Non dovrebbe essere la presenza di questo o quel personaggio e/o partecipazione di “etichette” che stimolano audience ad indicare se opportuno e doveroso presenziare o meno da parte dei soggetti Istituzionali e/o deputati a pubbliche cariche politiche, bensì i contenuti e le modalità di esecuzione degli eventi insieme all’impatto sociale e culturale che producono sul territorio. Questi dovrebbero essere i parametri oggetto di valutazione per partecipare.

Una terra come la Locride ha bisogno di vedere e sentire le Istituzioni ed i suoi rappresentanti non solo negli eventi con parterre di “prestigio mediatico”, ma anche e specialmente in occasioni di promozione della Legalità e della civile convivenza, scevri da velleità di protagonismo e ricerca di notorietà.

Lo sport, proprio oggi vede la commistione della criminalità organizzata che dovrebbe comportare eccezionale attenzione delle Istituzioni tutte. Intensificare l’attività culturale tra la gente e con la gente dovrebbe essere la mission principale. Proprio come da decenni fa questa Associazione.

Quanto sopra auspicando che si prenda consapevolezza a cosa non si è partecipato e, con grande rammarico di questa organizzazione, per un’altra occasione persa da condividere con alcune Istituzioni, in maniera gioviale e goliardica, fantastici momenti con i cittadini, senza marchi di eccellenza o ridondanti parterre, ma con tutta l’umiltà e la voglia di promuovere la nostra terra e la “buona calabresità”.

Si vuole essere semplicemente i portavoce dei cittadini onesti per riconquistare la libertà di vivere al meglio il nostro territorio e la nostra cultura, con la faccia pulita e lo sguardo leale, senza infingimento alcuno.