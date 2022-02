GIORNATA DELLA GENTILEZZA Locri primo Comune della Calabria a partecipare all’evento del 21 marzo

R. & P.

Ritorna la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, che si festeggia il 21 Marzo (quest’anno potrà essere celebrata anche il 19 e 20), dopo il successo e l’entusiasmo suscitato lo scorso anno e che ha visto coinvolti ben 111 Comuni in tutta Italia i quali hanno accolto “istituzionalmente” 9.438 bambini nelle rispettive comunità.

Tale ricorrenza, che in questa edizione si rivolge ai nati nel 2021, è caratterizzata da:un cerimoniale con un linguaggio child friendly condiviso con tutti i Comuni; un simbolo identificativo quale “la chiave della Gentilezza della Comunità”; e la possibilità, per ogni ente, di costruire Buone Pratiche di Gentilezza (a costo quasi 0) rivolte ai bambini e alle loro famiglie.

A questo proposito il messaggio che si intende comunicare per spiegare la simbologia della chiave della Gentilezza è che “La Gentilezza è la chiave per vivere bene insieme, praticala con amore”, evidenziando il concetto che è buona pratica di gentilezza quella che viene praticata con Amore.

La stessa frase è stata riportate nella matrice dell’Attestato di Benvenuto nella Comunità messo disposizione dei Comuni.

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati è promossa nell’ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org), coordinato dall’Associazione Cor et Amor, i referenti Donata Dileo e Luca Nardi ne spiegano l’obiettivo: “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo lo scopo è quello di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire”.

La partecipazione è gratuita i Comuni interessati hanno tempo sino al 16 marzo per aderire.

Locri celebra i Nuovi Nati con la gentilezza

Locri su iniziativa del sindaco Giovanni Calabrese e proposta dell’assessore alla Gentilezza Domenica Bumbaca, è stato il primo Comune della Calabria e della Provincia di Reggio Calabria ad avere aderito alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati.

Il primo cittadino Giovanni Calabrese spiega la motivazione dell’adesione:”dare il benvenuto in città significherà celebrare la vita e l’appartenenza alla comunità. Con l’augurio di avere cittadini attivi. Si farà capire quanto questa città apprezzi i bambini e voglia costruire buone pratiche per le famiglie” .

Mentre la referente comunale dell’evento Domenica Bumbaca presenta le iniziative e le buone pratiche di gentilezza che si intende attuare per questa occasione: ”Si consegneranno una panchina della gentilezza alla scuola primaria Scarfò e il baule della gentilezza nel reparto di ginecologia ed ostetricia. Inoltre, ai nuovi nati sarà consegnata una chiave simbolica realizzata da artisti del territorio, con la collaborazione di altre famiglie e bambini”.

Gli amministratori comunali accoglieranno istituzionalmente gli 88 nuovi nati a Locri nel 2021 nella giornata del 21 marzo.