di Teresa Peronace

LOCRI – La comunità scolastica si mobilita per promuovere la donazione del sangue e c’è, quale testimonial dell’iniziativa, l’influencer MAC64. Giovedì 8 maggio 2025 dalle 7:30 alle 10:30 una delegazione di genitori dell’ istituto comprensivo “Pascoli-Alvaro” effettuerà la donazione di sangue presso la sede AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) in via Matteotti 108-110 a Locri (RC) presieduta dal dr. Vito Aversa. Anche gli alunni che lo desiderano, potranno accompagnare i propri familiari e riceveranno un attestato di partecipazione all’evento.

L’iniziativa è stata promossa dalla prof.ssa Manuela Raschellà ed è stata ideata in sinergia con Domenica Bumbaca, assessore alla Cultura del Comune di Locri, che ha inserito l’evento nella rassegna “Maggio dei libri 2025- Locri città che legge”. Ciò, per collegare la sensibilizzazione al alla donazione alla diffusione della lettura e del dialogo. Come ha organizzato l’assessore Bumbaca, mentre gli adulti effettueranno il prelievo, gli studenti attenderanno nella sala adiacente e parteciperanno a sessioni di lettura di fiabe e poesie a tema incontrando due degli autori dei libri inseriti nella rassegna “Maggio dei libri 2025” – “Locri città che legge” Cepell, Ministero della Cultura: Franco Macrì-Il Mac 64 e Antonella Armocida.

Il Presidente AVIS Vito Aversa, da sempre attento verso le attività di sensibilizzazione che coinvolgono gli istituti scolastici, si è reso sin da subito disponibile per la coordinazione dell’ evento, insieme alla docente referente ed alla Dirigente Scolastica, professoressa Maria Natalia Simona Iiriti.

Una iniziativa che è nata a conclusione di un percorso di sensibilizzazione ed incontri svolti nel mese di marzo dall’ AVIS rivolti ai genitori e agli alunni dell’ istituto comprensivo. Incontri che hanno fatto nascere negli studenti il desiderio di incoraggiare i propri familiari alla donazione del sangue per poter dare il proprio contributo alla comunità come “piccoli cittadini consapevoli” e provare a promuovere buone pratiche di gentilezza che si spera possano diffondersi e ripetersi anche in futuro.

L’attività rientra in un percorso nazionale del Festival delle scuole di pace.Per partecipare è necessario prenotarsi all’AVIS comunale di Locri tramite il numero WhatsApp 393-8181600