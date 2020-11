GIORNATA DEI DIRITTI DI INFANZIA E ADOLESCENZA L’ambito territoriale di Locri ricorda i servizi attivi

R. & P.

Oggi 20 novembre, nella ricorrenza della convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si celebra la Giornata mondiale dedicata ai diritti dei bambini. A tal proposito, l’Ambito Territoriale di Locri riconosce l’importanza della tutela dei bambini e si prefigge di rafforzare sempre più i servizi già attivi e presenti sull’intero territorio. Nello specifico, si ricordano: • PAC Infanzia, con servizi di Nido, Micronido e Spazio Gioco • Assistenza domiciliare per bambini con disabilità • Centro famiglia con il sostegno alla genitorialità, finalizzato a migliorare le relazioni familiari • Gruppo di sostegno all’infanzia e all’adolescenza • Gruppo di mutuo aiuto per i genitori a contrasto delle dipendenze, con presa in carico da parte dell’equipe multidimensionale dell’intero nucleo familiare • Progetto a contenimento del disturbo oppositivo nei bambini e negli adolescenti • Sostegno nella gestione dell’ansia e dello stress delle mamme gravate da carichi di cura • Progetto “A scuola di affettività” (in fase di avviamento), finalizzato alla gestione e regolazione di emozioni e sentimenti, e all’eduzione della parità di genere • Sostegno di ascolto psicologico anticovid • Azioni di contrasto alla povertà educativa • Sportello a tutela della maternità difficile Inoltre l’Ambito Territoriale di Locri offre un valido servizio di supporto ai comuni dell’ambito, in merito alla progettazione degli interventi contro la povertà educativa.