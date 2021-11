GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Le iniziative dell’Iis “Marconi” di Siderno

R. & P.

Siderno, 23/11/2021. L’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Siderno, guidato dal Dirigente Scolastico dott. Domenico Zavettieri, ha previsto in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” un momento di riflessione e confronto per i propri studenti attraverso la visione in live streaming dell’evento teatrale “Tutto quello che volevo”.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Asteria di Milano, ha permesso di ripercorrere la vera storia della sentenza in merito ad un caso di prostituzione minorile verificatosi a Roma e riproposto da Cinzia Spanò, attrice teatrale e co-fondatrice di Amleta, associazione di attrici che ha lo scopo di evidenziare e contrastare la disparità di genere e le discriminazioni nel mondo dello spettacolo con un’attenzione particolare al tema della violenza. L’autrice, con la rappresentazione teatrale “Tutto quello che volevo” ispirata alla vita della giudice Paola di Nicola e a una sua originale sentenza riguardante il risarcimento del danno a una delle ragazze coinvolte nel giro di prostituzione minorile dei Parioli di Roma, ha vinto il Premio Milano Donna 2019.

L’evento rivolto alle studentesse e agli studenti di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto “G. Marconi” si inserisce nel più ampio contesto dell’area legalità e cittadinanza attiva, ed è stata pensata e condivisa dalla Referente Prof.ssa Maria Sciarrone all’interno del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche.

Il Dirigente Scolastico Zavettieri ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione dell’Istituto a questa iniziativa che arricchisce l’offerta formativa che la scuola propone a studentesse e studenti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di educazione civica, introdotto nelle scuole italiane dall’anno scolastico 2020/21, contribuendo ad accompagnarli nel percorso di crescita per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli.