GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Il profondo pensiero di una studentessa del liceo “Mazzini”

Magari non sono ancora la persona adatta per affrontare certi discorsi, d’altronde sono solo un’adolescente che ha bisogno di gridare al mondo ciò che pensa. Sono solo una ragazza ma, come tale, mi sento di rappresentare tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze di ogni genere, che sia fisica o psicologica.

Ascoltiamo quotidianamente episodi di violenza sulle donne, episodi che, certe volte, mi lasciano allibita. Donne abusate, minacciate, picchiate, uccise: tutto questo, il più delle volte, anche a causa di una persona che chiamano ‘amore’. L’amore non è violenza, l’amore non uccide.

I mass media ci informano del fatto che “In Italia, in media ogni due o tre giorni, un uomo uccide una donna, una compagna, una figlia, un’amante, una sorella, un’ex, un’amica”.

Uomini che abusano di una donna solo perché essa indossa abiti che per loro risultano troppo provocanti. Uomini che non si fermano di fronte ad un ‘NO’. Uomini che non hanno rispetto. Uomini che drogano le donne al fine di abusarle.

È strano pensare che una donna debba star attenta a come cammina, a non farlo da sola, a farlo con passo svelto, a non indossare un vestito che fa trasparire le sue curve per paura di qualche sguardo di troppo o di qualcuno che le faccia del male. Che debba uscire di casa con la costante preoccupazione di essere giudicata, derisa.Io, come donna, vorrei sentirmi libera di uscire sola, senza paura, senza timore.

Sono nata donna, siamo nate donne, e nessuno deve permettersi di metterci le mani addosso, darci schiaffi, offenderci. Abbiamo bisogno di carezze, di baci, amore.Quando accadono episodi di violenza, dobbiamo subito parlarne, senza minimizzare la faccenda con frasi del tipo: “Ma no, è stato solo uno schiaffetto”, “Non l’ha mai fatto prima”, “Si è scusato”, “Non lo rifarà più”, “Lei se l’è cercata.”, “Se posta foto di questo tipo, cosa si aspetta?”

Urlate. Gridate. Denunciate.

Siate DONNE!

Anche se fa male parlarne, anche se brucia dentro. Abbiate sempre la forza di farlo!

Benedetta Borrello,

IV ALS

Licei Mazzini di Locri